特朗普表示“美國武器庫空空如也”，K國防產業迎來“1000萬億韓元市場”機會. November. 12, 2024 08:34. by 金炯民記者、邊鐘國記者 kalssam35@donga.com. 有分析認為，隨著美國共和黨候選人唐納德•特朗普當選總統，“美軍現代化“政策將獲得動力，韓國軍工企業對美出口的機會將增大。特朗普當選人向北約（NATO）施壓，要求增加防衛費支出，也會導致對韓國軍工的需求增加。 但是，拜登政府將沙特阿拉伯和阿聯酋（UAE）指定為人權侵害國，控制武器出口，預計特朗普就任後將放寬這種控制。這或將直接導致中東市場韓國和美國軍工產業的競爭激化。國防專家建議，應該通過與美國“加強國防合作”、與歐洲的“北約制造（Made in NATO）”戰略，培養機會要素。 特朗普當選人的國防政策是“重建變得無力的美國軍隊”。他在去年7月大選承諾集（議程47）中表示：“美國的武器庫空空如也”，“將把美國利益放在首位，向美軍投入創紀錄的資金。”對於具備性價比和及時交貨能力的韓國軍工企業來說，進軍美國軍工市場的機會可能會增大。特朗普在當選後的7日與尹錫悅總統通電話時表示，“我非常了解韓國的軍艦建造能力”，“需要兩國緊密合作”，這也為這壹預測提供了有力支持。 特朗普當選人向北約成員國提出“安保搭便車論”，並表示：“所有北約成員國至少要支出國內生產總值的3%作為防衛費。（現在的）2%是世紀的偷竊。”如果歐洲的自主國防基調變強，武器購買量就會增加。 但是歐盟（EU）執行委員會要求成員國到2030年為止，在歐盟內使用50%的國防采購預算。也就是說，“歐盟將使用歐盟的武器”。韓國防衛產業學會會長蔡武錫（音）強調稱：“要在北約成員國當地構建武器生產體系，使K國防產業向歐洲出口更上壹層樓”，“今後2、3年是K國防產業更上壹層樓的黃金時間。”

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