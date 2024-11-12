“建立翻譯研究生院大學，擴大韓文學進軍海外”. November. 12, 2024 08:33. by 金素敏記者 somin@donga.com. 以韓江獲得諾貝爾文學獎為契機，韓國文學翻譯院決定積極推進將自行運營的翻譯學院升級為研究生院大學的方案。同時，還將致力於增加與海外作家和翻譯家、出版人的交流，加強全球文學網絡的方案。 翻譯院院長全秀勇（照片•音譯）11日在首爾中區會議廳舉行的就任100天記者見面會上表示，“諾貝爾文學獎並不是結束，而是開始。為了韓國文學成為世界文學主流，應該加強國際性的討論形成和批評基礎”，強調了為何要設立翻譯研究生院大學等。 目前，翻譯院以7種語言圈的學員為對象，運營著非學位課程--翻譯學院。翻譯院的構想是，將此升級為正規碩士學位課程的翻譯研究生院大學。其宗旨是提高翻譯質量，為各國當地翻譯家在學校站穩腳跟打下基礎。 全院長表示：“翻譯家僅靠翻譯是很難維持生計的”，“如果學員們能拿到碩士學位，就可以回到本國在學校等工作，繼續翻譯工作。他們可以培養學生，作為親韓人士和韓國文學傳播者發揮作用。”據悉，此前，翻譯院在郭孝煥前院長在任時也曾推進過升級為翻譯研究生院大學，但由於遭到國內翻譯界的反對，未能取得進展。 翻譯院還提出了支援韓國文學超越單純翻譯、消費的水平，在海外形成相關討論的方案。在之前沒有翻譯的古典、近現代主要作品中，按時代分類選出5部，每年進行企劃翻譯。批評選集也將翻譯出版。為了活躍與海外文學界的交流，還計劃積極準備首爾國際作家慶典等國內外作家、翻譯家、出版人合作和溝通的場所。 全院長說：“即使看電影，比起單純地看壹部電影，如果有自己喜歡的導演的介紹，也會跟著看電影”，“將努力創造韓國文學的故事。”

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