剎不住車的尹錫悅支持率，跌至17%，再創歷史新低. November. 09, 2024 07:55. by 黃亨準記者、趙亨權記者 constant25@donga.com、buzz@donga.com. 在距離尹錫悅總統任期中間點（10日）還有兩天的8日，輿論調查結果顯示，對尹錫悅履行國政肯定評價的比率為17%，刷新了就任以來的歷史最低值。作為國政動力的心理馬其諾防線，其國政支持率上周首次跌破20%大關，僅過壹周就直線下降。 據悉，被認為是尹錫悅國政支持率下降核心原因的總統夫人金建希，直到年末為止不會進行對外活動。共同民主黨等在野黨當天在國會法制司法委員會全體會議上單獨處理了“金建希特檢法”，並預告了將在14日的全體會議上進行表決，展開了特檢法總攻勢。、 韓國蓋洛普8日公布的11月第壹周輿論調查結果顯示，尹錫悅的履職肯定評價為17%，比上周下降2個百分點。否定評價達到74%，是就任以來的最高值。在否定評價理由中，“金建希問題”（19%）連續3周最高，比率高於上周（17%）。 浮動層比率較高的首爾等首都圈和忠清地區的肯定評價也急劇下降。與上周相比，首爾（17%）下降5個百分點，大田、世宗、忠清（18%）下降11個百分點。不支持特定政黨的無黨派人士（8%）、不清楚政治傾向或沒有表明立場的應答者（16%）的國政支持率也有所下降。 在保守傾向較強的70歲以上人群中，肯定評價比率也從上周的41%下降7個百分點，跌至34%。據分析，上周支持率大幅下降的大邱、慶北和釜山、慶南、蔚山，國政支持率再次上升，但尹錫悅的另壹個核心支持層和具有中立傾向的浮動層民心的背離現象正在加速。 國民力量黨議員金在燮（首爾道峰甲）表示：“大邱慶北地區的支持率上升絕對不是‘尹總統現在做得很好’的信號，而是危機意識的表露。實際上，如果去地方上走壹走，保守核心支持層的民心背離現象非常嚴重。首都圈的民心真的很不好。” 國民力量黨代表韓東勛首次就尹錫悅的記者招待會表明立場。他表示：“現在重要的是以符合民心的水平具體、有速度地付諸實行。將比現在更加與總統室進行溝通和說服。”

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