《APT.》ROSÉ：“很高興能向世界展示韓國文化”. November. 07, 2024 08:31. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “很高興能夠向世界展示韓國文化。” 女子組合BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）在當地時間4日公開的接受美國雜誌《PAPER》的采訪中，對《APT.》在世界範圍內的人氣發表了上述感想。與流行歌星“火星哥”布魯諾•馬斯壹起合作演唱的《APT.（公寓）》自上月18日公開後，登上美國公告牌（Billboard）主單曲排行榜“Hot 100”第8位，全球對韓國文化的關註持續不斷，對此，她表現出了自豪感。ROSÉ說：“人們開始逐漸學習韓國文化。現在完全享受了粉絲們的反應。” ROSÉ在接受采訪時還公開了專輯制作背後的故事。例如，馬爾斯對《APT.》從酒桌遊戲中獲得靈感的事實表現出興趣。在ROSÉ確定的幾首合唱曲候選人中，選定《APT.》的也是他。ROSÉ表示，“大家雖然大家的反應是‘（馬爾斯）不會唱那首歌。別發送（那首歌）’，但我就是覺得他會選這首歌”，“當向問‘APT’意思的馬爾斯說這是韓國酒類遊戲時，他說‘很酷’。” ROSÉ將於下月6日公開個人首張正規專輯《Rosie》。新專輯中收錄的歌曲都是與《APT.》有著不同紋理的歌曲。ROSÉ說：“這是壹張關於脆弱和混亂的20多歲時期的專輯”，“我想唱人生中並不容易的20多歲時期的歌曲。” 特別是，此次專輯中還收錄了從網上查找惡意留言的習慣中獲得靈感的歌曲。ROSÉ表示：“我明白了我是多麽脆弱和中毒，想要得到愛和理解的渴望有多大”，“雖然裝作若無其事的樣子，但是留言卻把我擊垮了。” ROSÉ反復往返於家和工作室之間，完成了專輯。她說：“中午起床，下午2點到達工作室，晚上7點到10點寫歌，吃晚飯、睡覺。我的愛好是工作。”她還說：“最重要的是，能夠根據我的決定制作專輯，感到非常滿足”，“希望聽專輯的人能夠理解自己。” 《APT.》在當地時間5日公開的公告牌“全球”（美國除外）排行榜上連續兩周占據榜首。MV在YouTube上的點擊量突破了2.7億人次，即將達到3億人次。

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