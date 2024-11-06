K-Food的基幹“制醬文化”被建議列入UNESCO人類非物質文化遺產目錄. November. 06, 2024 08:43. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 將大豆發酵制成大醬和醬油食用的韓國的“制醬文化”有望被列入聯合國教科文組織（UNESCO）人類非物質文化遺產名錄。如果下月最終確定申遺成功，制醬文化將成為韓國第23項人類非物質文化遺產。 5日，據國家遺產廳透露，經聯合國教科文組織非物質文化遺產保護政府間委員會下屬評估機構審查，韓國的“制醬文化”被建議列入人類非物質文化遺產名錄。評價機構的“建議入選”在最終階段幾乎沒有被推翻過。評價機構表示：“大醬、醬油、辣椒醬等發酵醬類是構成韓國飲食生活基礎的食品”，“每個家庭的醬味和制醬法各不相同，蘊含著各家各戶自身的歷史和傳統。”是否最終被列入非遺名錄，將在下月2日至7日（當地時間）在巴拉圭亞松森舉行的第19屆非物質文化遺產委員會上做出決定。 韓民族的腌醬文化淵源可以追溯至三國時代。據《三國史記》記載，新羅神文王（在位681-692年）時，迎接王妃送去的聘禮物品中包括“醬”。朝鮮時代，王室甚至專門設立了管理保管醬的醬庫的尚宮（醬庫大人），非常重視醬。 韓國的制醬過程包括種植大豆、做豆醬餅、腌豆醬餅、分醬、熟成和發酵等。韓國的傳統方式是，使豆醬餅發酵後制作大醬和醬油，在壹年前使用剩下的陳醬油中添加新腌制的醬，使其以與現有醬相同的狀態發酵，與中日兩國的制醬法有所不同。 韓國從“宗廟祭禮及宗廟祭禮樂”（2001年）開始，到2022年被列入的“韓國的假面舞”，共擁有22項人類非物質文化遺產。朝鮮的“朝鮮著裝風俗”也在此次評價機構審查中得到了“建議入選”的評定。朝鮮擁有《阿裏郎》（2014年）等4項人類非物質文化遺產。

한국어