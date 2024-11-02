聲稱“醫大可以縮短到5年”的政府，連休學都不能自主批準的大學. November. 02, 2024 07:21. . 教育部表示，明年回歸的醫大壹年級學生的教育課程可以縮短為5.5年或5年。隨著無條件允許反對醫科大學（醫學院）擴招而休學的醫大學生休學，明年增加的新生和返校生同時上課的可能性增大，作為消除密度過大的對策，提出了縮短教育課程的方案。 以“大學自律”為名，承擔過分醫大擴招政策後果的大學們煞費苦心。無條件批準休學是醫大為了教育正常化壹直要求的對策，但截止到1日，全國40所醫大中批準休學的大學只有6所。如果批準休學，就要支付學費或轉移到明年，因此財政上的打擊很大。特別是醫大擴招的私立大學，要在沒有政府支援的情況下投資教育和修煉設施，財政非常緊張。由於長期凍結學費，財政困難本來就很嚴重，但財政集中在醫大，其他單科大學（學院）對此表示反對等，內訌也在加深。這是響應政府無理的醫大擴招，要求擴招的大學自找的困難。 與大學是否批準休學無關，學生們沒有立即回歸的可能性，因此醫大教育虧損化是不可避免的。從增加的新生到返校生，7500人最長要壹起接受11年的教育和修煉。雖然教室授課通過網絡授課來嘗試，但實習和修煉很有可能停留在“參觀”的水平。教育部計劃在3年內補充1000名國立大學醫學院教授的計劃也因需求量集中而面臨困境。最壞的情況是，將醫大縮短為5年制，但誰會接受“獸醫學院6年，醫科大學5年”呢? 所有這些混亂的直接原因是，醫大學生集體休學，或者根本原因是，在預料到醫大學生集體反對的情況下，在沒有合理的“計劃B”的情況下強行大幅擴招。即使不是集體休學事態，每年增加2000名的規模也超出了教育條件所能承受的水平。雖然政府以個別醫大的擴招要求為基礎確定了擴招規模，但醫療人力供需的最終責任在於政府。必須承認醫大擴招政策的錯誤，以靈活的態度與醫療界進行協商。

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