必須慎重考慮對烏克蘭提供殺傷性武器援助. October. 30, 2024 07:47. . 據悉，隨著朝鮮軍隊參加俄羅斯-烏克蘭戰爭日期的臨近，韓國政府把向烏克蘭支援155毫米炮彈作為首要對策，正在研究迂回支援或直接支援的方式。烏克蘭政府此前最希望韓國支援的武器也是155毫米炮彈，政府去年已經以填補美軍空武器庫的方式迂回支援了數十萬發。 自18日國家情報院公布“確認朝鮮派遣特種部隊”以來，韓國政府連日來不斷發出強硬信息，表示“絕不會坐視不理”。總統辦公室表示，必要時將考慮向烏克蘭提供攻擊性武器，尹錫悅總統也表示：“將根據朝鮮軍隊的活動情況，研究提供殺傷性武器。”在這種氛圍下，支援155毫米炮彈事實上似乎已成定論，只剩下支援方式的問題。此外，政府甚至還提到派遣韓國軍參觀團或國情院對朝專家。 政府的這種強硬信息和應對動向稍有不慎就會引發不必要的爭議和負面效果。當然，為了防止朝俄合作加速，從先發制人警告層面有必要發出嚴厲的應對信息。但情況反而朝著朝鮮軍隊提前投入戰線的方向發展。不管政府采取何種方式，如果現在公然向烏克蘭支援殺傷性武器，有可能導致此前最擔心的俄羅斯尖端武器技術提前向朝鮮轉移的結果。 從國際社會的動向來看，向烏克蘭支援武器和參與戰爭也應該非常慎重。在距離總統選舉還有壹周的美國，如果前總統特朗普當選，很有可能中斷對烏克蘭的軍事支援。即使副總統哈裏斯當選，國會的壁壘依然很高。最近，德國政府也大幅削減了明年對烏克蘭的軍事援助預算，歐洲國家似乎也在與烏克蘭戰爭保持距離。 況且，大多數韓國國民也對向烏克蘭支援武器持否定態度。韓國蓋洛普上周的輿論調查結果顯示，66%的人回答“應該僅限於非軍事支援”，還有16%的人回答“不應進行任何支援”，贊成武器等軍事援助的答復只有13%。混亂局勢中，肩負著嚴峻的安保課題。政府的嘴巴和舉止都應該沈穩。現在是慎重管理信息、制定周密戰略的時候了。

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