90%的醫科大學教授表示：“如果持續出現醫療空白，明年將無法擔任高考面試官”. October. 28, 2024 09:51. by 呂根浩記者 yeoroot@donga.com. 到明年，醫科大學擴招導致的醫療空白事態將持續8個月，在此情況下，全國醫科大學教授10人中有9人表示：“如果目前的醫療狀況持續下去，明年沒有余力以面試官等身份參與高考錄取。” 全國醫科大學教授協議會和全國醫科大學教授緊急對策委員會最近以全國40所醫科大學的3077名教授為對象進行了問卷調查，結果顯示，對於“如果目前的醫療狀況持續下去，是否有余力作為面試官參加2025學年度高考錄取”的提問，89.8%的應答者回答“沒有余力參與”。 對於教育部禁止醫大學生休學的行政指導（有條件地批準休學），98.7%的受訪者表示，“這是侵害大學自主性的錯誤措施。”回答“必要措施”的人僅占0.5%。對於將醫科大學教育從6年縮短到5年的教育部方案，97.8%的人回答“這是降低醫學教育水平的措施”，回答“必要措施”的人只有0.6%。 另外，對於教育部關於醫學教育評價•認證的施行令的修訂，96.5%的受訪者表示，“應該撤回試圖使韓國醫學教育評價院的作用失效的判決。”教育部上月25日表示，將給在認證評價中不合格的醫科大學1年以上補充完善的時間，在認證機關空白時延長現有認證，並立法預告了《高等教育機構評價•認證相關規定修訂案》。 另壹方面，對於教育部指示各大學修改“變更休學最終批準權者為校長”、“禁止休學超過兩個學期”等具體事項，98.9%的受訪者表示，“大學校規應由大學成員自主決定。”

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