韓方提及“向俄羅斯派兵”，朝鮮：“不要叫我北韓”. October. 26, 2024 07:51. by 紐約=常駐記者林宇善、李基旭記者 imsun@donga.com、71wook@donga.com. “我國代表部向把我國國號稱為‘北韓’的大韓民國代表部提出強烈抗議。” 因朝鮮向俄羅斯派兵而緊張加劇的情況下，當地時間24日在美國紐約聯合國總部舉行的聯合國大會第壹委員會會議上，韓國和朝鮮展開了舌戰。韓國代表部稱朝鮮為“North Korea（北韓鱷北朝鮮）”，朝鮮代表部則表示抗議，稱自己是“DPRK”（朝鮮民主主義人民共和國）。 韓國代表部參贊金成勛（音）在當天的會議上提到，“網上有北朝鮮軍人身穿俄羅斯軍服講韓國語的視頻”，朝鮮外務省局長林茂成（音）抗議說：“韓國外交官連聯合國成員國的名字都不知道，還談論國際和平與安全，是壹件令人羞愧的事情。”朝鮮在聯合國大會等場合將本國和韓國稱為DPRK和ROK（大韓民國）。 此外，聯合國等國際社會公開譴責了朝鮮向俄羅斯派兵。聯合國秘書長副發言人法爾漢·哈克表示：“（朝鮮派兵）是否違反安理會對朝鮮制裁決議，安理會下屬的對朝制裁委員會有待討論。” 朝鮮代表部對此表示不滿稱：“相關成員國的主張只不過是毫無根據的傳聞，損害了朝鮮的形象，有損於基於聯合國憲章的主權國家之間合法、友好的合作關系。"

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