“沒有政府介入、根據50個變數推算醫生人力供需”……核心是醫政間的信任. October. 21, 2024 08:32. . 在“醫科大學（醫學院）擴招2000人”引發的醫政矛盾看不到盡頭的情況下，《東亞日報》前往荷蘭和日本，采訪了醫生估算及培養體系。荷蘭有醫療人力供需推算機構（ACMMP），日本運營著厚生勞動省下屬的醫生供需分科委員會。雖然荷蘭的ACMMP得到政府預算支援、日本的委員會設在政府旗下，但它們的共同點是獨立運營，政府沒有任何介入。 荷蘭ACMMP由包括2名醫生在內的數學、勞動、教育、數據等多個領域的15名專家組成。他們與140多名各醫療行業的專家合作，每3年推算壹次適當的醫療人力。據悉，不僅利用新養成人力、醫生養成時間、平均工作時間等基本變數，還利用傳染病發生的可能性、高齡化導致的醫療需求等未來變數等共50種數據。該機構只收集2年以上的數據，在精密推算上下了很大功夫。該機構堅持“長期規劃、經常估算”的原則，其結果得到政府和醫學界的尊重。 日本從2008年開始增加醫科大學招生名額，通過透明的討論和逐漸的擴招，避免了像韓國壹樣的社會矛盾。包括13名醫生在內，共由22人組成的醫生供需分科委員會每次會議都會公開發言人名單和包含主要發言的會議記錄。以這樣的客觀根據為基礎，在17年間逐漸增加了1778名醫科大學名額，今年達到了9403名。 參與醫生供需推算的荷蘭和日本的專家們強調：“如果不透明地公布醫科大學擴招規模的決定過程和根據、積累信任，就不能得到醫療界的同意，也不能說服國民。”韓國政府2月突然公布比日本17年間增加的醫科大學名額更多的2000人，卻未能說清楚政策判斷的根據。醫政懸案協議體和各醫科大學名額分配委員會的會議記錄也沒有留下。晚些時候宣布將成立醫療人力供需推算委員會，但由於醫政間的信任破裂，醫療界拒絕參與。由於政府從醫大擴招的第壹個紐扣開始就扣錯了，現在醫療改革本身正在喪失動力。

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