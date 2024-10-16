“睿寶-輝寶”今日正式出外場，首次與普通遊客見面. October. 16, 2024 08:25. . 15日上午，大熊貓福寶的雙胞胎妹妹睿寶（左）和輝寶（中）在野外放養場生活的樣子首次向普通遊客公開。在外場活動的睿寶•輝寶躺在落葉上，爭著爬樹等，和媽媽愛寶（右）壹起度過了愉快的時光。三星物產度假村部門愛寶樂園提供

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