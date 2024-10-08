壹名中國女性在高速入口逆行，引發7車相撞事故造成1死3傷. October. 08, 2024 08:30. by 仁川=孔升培記者 ksb@donga.com. 在仁川京仁高速公路上，壹名40多歲的中國人駕駛的車輛在出入口處逆行，發生了6車追尾事故，造成1人死亡、3人受傷。 7日，據仁川警察廳高速公路巡查隊透露，當天早上5時20分左右，在仁川富平區京仁高速公路富平出入口（IC）附近，壹名40多歲的中國女性駕駛的輕型車在高速公路出入口處慢行200米左右逆行後右轉，與迎面駛來的面包車相撞。此後，緊隨面包車的1噸貨車等其他5輛汽車未能避開前面的車輛，接連相撞，引發了6車追尾事故。 在此次事故中，壹名70多歲的1噸貨車司機因心臟驟停被119急救隊送往醫院，但最終死亡。其他車上的3人受傷，被送往附近醫院接受治療。據悉，這些人沒有生命危險。受追尾事故處理的影響，京仁高速公路首爾方向區間出現了2個小時左右的上班路車輛堵塞。 警方調查結果顯示，中國司機當時錯誤地理解了導航指南，進入了高速公路出入口。據悉，該司機在接受警方調查時陳述說，“在去工作的途中進入高速公路出入口後，發現看錯了導航系統，想通過高速公路離開。”經確認，沒有同乘者，司機也沒有處於飲酒狀態。 警方相關人士表示：“該區間車輛通行較多，並不是經常發生逆行事故的地方”，“計劃以交通事故處理特例法上的致死、傷害嫌疑對中國司機進行不拘留立案，調查準確的事故原委。”

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