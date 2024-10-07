“努力實習讓生活更加便利的AI”，三星電子在美國舉行技術論壇. October. 07, 2024 08:26. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子4日（當地時間）在美國矽谷地區邀請全球信息技術（IT）企業開發人才，介紹了三星電子的主要事業方向及研究領域，並舉行了共享技術趨勢的“2024技術論壇”。 技術論壇從2017年開始，除新冠疫情全球性大流行期間外，今年迎來了第6屆。今年在位於矽谷山景城的三星Research America舉行。美國當地IT企業的領導級開發者和三星電子代表理事副會長韓鐘熙（照片）、影像顯示器事業部部長龍錫宇（社長）、網絡事業部部長金宇俊（社長）、三星調查長全景勛（CTO•社長）、全球營銷室室長李英熙（社長）、經營支援室室長朴學奎（社長•以上人名均為音譯）等共90多人參加了此次活動。 論壇出席者們以最近成為話題的“日常生活中任何人都可以輕松、安全地利用的人工智能（AI）”為主題，聽取了三星電子各事業部和研究所管理人員對事業及研究方向的說明，並進行了討論。韓副會長通過論壇歡迎詞表示：“三星電子正在努力實現讓生活更加便利的AI”，“期待通過為所有人的AI（AI for All），我們的生活如何再次變革，與眾多人才壹起的三星的未來。”另外，他還強調表示：“三星電子以‘人才第壹’的經營哲學為基礎，通過數年的組織文化革新，努力使職員們的自豪感和滿意度達到世界最高水平，希望大家多多關註三星電子所描繪的現在和未來。”

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