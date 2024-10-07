“只要不是同盟休學，就可以休學”……兩天後改變主意的韓國政府. October. 07, 2024 07:53. . 教育部6日宣布“醫大學務正常化緊急對策”，以明年復學為條件，允許醫大（醫學院）學生休學。雖然不允許同盟休學，但只要承諾明年復學或證明疾病、語言研修等，允許大學批準休學。醫大教育課程從6年縮短為5年的方案也在推進之中。如果醫大學生休學得到批準，明年全國醫大預科壹年級的課程有7500多人同時聽課的情況將成為現實。如果再壓縮醫大課程進行教育，對不良教育的擔憂會更大。 全國醫大第二學期的註冊率僅為3.4%。9月30日，首爾大學認為，這種情況下今年難以進行正常教育，因此統壹批準了醫大學生的休學申請。但教育部在兩天後的2日組建監查組進校，並警告將嚴厲問責；4日還召集設有醫學院的40所大學校長開會，威脅“不允許休學”。然而，當不可避免地要批準休學的現實論在大學裏擴散後，教育部又在兩天後的6日宣布了“如果不是同盟休學就允許休學”的牽強對策。 各大學指出，這只是強迫醫大學生變相休學，將批準休學的責任推給大學，並不是能讓醫大學生響應的根本對策。要求在休學申請上寫明“明年回歸”的內容，事實上是在要求反省，並附加了如果違反該規定將予以留級或開除的線索。侵犯大學的自律性也超過了限度。據悉，教育部將把批準休學的比率和明年的財政支援聯系起來，並壹壹介入修改校規，使休學不能超過兩個學期。 因為醫大學生不返校而把“預科2年、本科4年”的6年教育課程縮短為5年的想法也令人驚訝。雖然其宗旨是最大限度地減少明年因醫生培養中斷而產生的醫療空白，但這是不顧醫生質量、只求滿足數量的回避性想法。如果明年醫大學生仍不回歸，難道要壓縮為4年制嗎？這種粗略的對策只會更加證明“醫大擴招是失敗的政策”。在8個月的時間裏沒有糾正政策錯誤，只是反復使用小伎倆，現在到了難以找到解決方法的壹鍋粥地步。

한국어