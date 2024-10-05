雙特檢法暫時擱淺……會因“濫發的否決權”而熄滅嗎？. October. 05, 2024 07:20. . 尹錫悅總統行使再議要求權（否決權）的《（總統夫人）金建希特檢法》和《蔡上等兵特檢法》昨天在國會重新表決中被否決。在參加表決的300名議員中，兩個特檢法均獲得194票贊成、104票反對、2票棄權和無效。也就是說，雖然不能斷定與實際表決內容相同，但在108名執政黨議員中，沒有投反對票的脫離票至少有4人。這與今年2月首次對金建希特檢法進行重新表決時執政黨議員們全部投反對票的情況發生了很大的變化。 對此，執政黨內部出現了“這是非常具有威脅性的數字”的反應。如果全體議員參加法案的重新表決，三分之二的200人贊成就可以通過。也就是說，如果共同民主黨再次提議表決特檢法，執政黨內再有4人贊成，即使總統的否決權也不能熄滅。從最近執政圈內部的情況來看，不能排除成為現實的可能性。 對於金建希的民心日益惡化。據悉，檢察機關繼在收受迪奧包事件中對金建希做出無嫌疑結論後，本月內在操縱德意誌汽車股價疑竇上，也傾向於不起訴處理。金建希繼接受包庇性調查後又得到免罪符的批判將會更加強烈。 此外，金建希介入議會選舉和補缺選舉公推的疑惑、幹預執政黨全黨大會的疑惑等如潮水般湧來。與此相關的錄音記錄和聊天工具對話內容也逐壹被公開。在野黨計劃在7日開始的國政監查中集中提出有關金建希的疑惑。在調查海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職事件的外部壓力疑竇中，是否有人遊說試圖通過金建希營救前海軍陸戰隊1師團長林成根（音），也是核心爭論焦點之壹。 在這種情況下，執政黨議員對壹再反對《特檢法》的負擔必然會加重。隨著尹總統和韓東勛代表之間的矛盾浮出水面，執政黨的團結力也減弱了。當被問到如果特檢法再次獲得通過該怎麽辦時，韓東勛表示“不會提前說”，其中包含著無法保證下次會否決的意思。 如果這種危險局面持續下去，國政運營將不可避免地出現混亂，因此政府和執政黨應該盡快尋求解決危機的方案。這把鑰匙掌握在尹總統和金建希手中。在民心更加疏遠之前，盡快對各種疑惑進行充分說明並道歉，是當前的課題。如果壹次不能讓國民接受，也沒有理由不能來兩次、三次、更多次。

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