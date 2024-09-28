孫興慜13天內踢4場比賽，是否已經疲憊不堪？. September. 28, 2024 08:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 效力英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊的孫興慜貢獻了本賽季個人第3次助攻。但是比賽中途因大腿疼痛被替換下場，因此有人擔心他的身體狀況。 托特納姆熱刺隊27日在主場英國倫敦舉行的與卡拉巴赫（阿塞拜疆）的2024~2025賽季歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯（歐羅巴聯賽）第1輪比賽中以3比0獲勝。 歐羅巴聯賽是歐足聯冠軍聯賽下壹級別的歐洲俱樂部對抗賽。托特納姆熱刺隊上賽季排在英超聯賽第5位，獲得了歐羅巴聯賽的入場券。英超前四名將出戰歐冠聯賽。 當天，孫興慜助攻了托特納姆熱刺隊的第三個進球，包括英超聯賽在內，連續兩場比賽都有助攻入賬。孫興慜在21日與布倫特福德隊的英超比賽（3比1•托特納姆熱刺隊勝）中貢獻2次助攻，因此本場比賽的助攻成為賽季第3次助攻（2球）。 下半場第23分鐘，孫興慜的右腳射門被對方守門員用手打出，熱刺隊的前鋒多米尼克•索蘭克補射入網。UEFA在實時比賽轉播和大賽個人記錄上，將該進球的助攻記在了孫興慜名下。在UEFA主管的俱樂部對抗賽上，如果像孫興慜的射門壹樣，守門員擊出的球被隊友破門得分，就可以被認定為助攻。 孫興慜在索蘭克進球後向替補席發出了要求替換自己的信號。之後癱坐在球場的孫興慜摸著左大腿訴苦。孫興慜在下半場第26分鐘被替換下場。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯表示：“孫興慜說他有點累。目前（關於受傷）還沒有與球隊醫療組進行詳細交談。” 孫興慜從15日英超聯賽與阿森納隊的比賽到當天與卡拉巴赫隊的比賽為止，在13天內共踢了4場比賽。托特納姆熱刺隊將於三天後的30日在英超聯賽上與曼聯隊交鋒。孫興慜在與卡巴拉赫隊的比賽之前舉行的記者會上表示：“球員不是機器人。只有減少比賽場次，才能展現出更好的競技能力。”最近歐洲聯賽明星球員和主教練們紛紛表達不滿說，“壹個賽季要進行的比賽場次太多，受傷的可能性很大。”

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