韓日拉北者家屬：“沒剩多少時間了，請幫幫我們”. September. 27, 2024 08:15. by 林雨宣 imsun@donga.com. “我們身後展示著南和北的房子，兩套房子之間的墻壁象征著分裂。這個空間超越了單純的房間，象征著各自不同的生活。另外，這也是分裂後的家人記住自己所愛之人的方式。” 25日（當地時間），在舉行第79屆聯合國總會的美國紐約曼哈頓，分別設置了模仿南北家庭住宅的攝影棚。在其面前的椅子上，因朝鮮而失去家人的5人分別用顫抖的聲音用1個小時講述了自己的故事。當天，非營利團體“韓國社交協會”舉行的朝鮮人權懇談會《請不要忘記我Forget Me Not》上，韓國和日本的拉北者（被綁架到朝鮮的人）及扣留者家屬登臺，就朝鮮侵犯人權的情況大聲疾呼。 脫北者孫明花（人名音譯下同）講述了數十年間在朝鮮煤礦強制勞動中犧牲的國軍俘虜父親的故事。孫某硬咽著說：“根據父親的遺言，2013年將遺骸送到了韓國，但作為代價，哥哥、弟弟和侄子必須被送往政治犯收容所。”金奎麗用顫抖的聲音呼籲說：“我1998年脫北，但弟弟去年被中國強制遣送回朝鮮”，“請國際社會幫助我找到弟弟。” 1978年在日本某海邊被朝鮮綁架的日本人松本留美子的弟弟松本輝昭、2013年在傳教活動中被朝鮮抓走的金正旭傳教士的哥哥金正三也參加了當天的座談會，傳達了家人的迫切等待。參加座談會的幾名僑民也轉達了“我也有家人在朝鮮”的故事，並壹起請求國際社會的幫助。。 韓國外交部長官趙兌烈、美國國務院朝鮮人權特使朱莉•特納、國務院負責民主主義、人權、勞動事務的副助理國務卿達夫納•蘭德也壹同出席了當天的座談會。趙長官表示：“‘不要忘記我’的句子是人權蹂躪受害者的懇切呼籲，也是朝鮮居民們無聲的吶喊”，“感謝為了被朝鮮扣留的親愛的家人，不斷在黑暗中傳達消息的人們的犧牲和勇氣。”接著，他還表示：“在過去的70多年裏，我們民族分成兩派，經歷了殘忍的社會實驗，看看自由人權和民主主義的存在與否會對人類產生什麽樣的影響”，“11月進行的朝鮮人權定期研討中，不僅是朝鮮的人權狀況，還將強烈表明對非轉向長期囚、國軍俘虜、強制遣返的脫北者問題等的擔憂。” 蘭德副助理國務卿表示：“離散家屬大多數是80多歲到90多歲的高齡層”，“感到時間所剩無幾的緊迫感，為了無條件地與朝鮮協商並讓其回到談判桌上，正在竭盡全力。”

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