金正恩公開的鈾核設施是“降仙”. September. 26, 2024 07:41. by 申圭鎮記者、申鎮宇記者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com. 據悉，韓國政府認為，朝鮮13日首次公開的高濃縮鈾生產設施是位於平安南道的“降仙”核設施。朝鮮官方媒體此前公開了密密麻麻的離心機緊挨在壹起的核物質生產設施，但沒有具體說明所在等。 在2019年河內舉行的第二次朝美首腦會談上，時任美國總統特朗普指出朝鮮核設施隱蔽在某處，其存在開始被人們所知。當時朝鮮否認了其存在，之後也壹直藏得嚴嚴實實，但此次是主動全面公開。分析認為，朝鮮此舉是為了在11月美國總統選舉前夕公開美國高度關註的核設施，以便在今後的對美談判中提高身價。 韓國政府消息靈通人士25日表示：“朝鮮公開寧邊以外的其他核武器生產設施內部，打出了王牌。”從朝鮮立場來看，暴露已經成為韓美關註目標的平安北道寧邊以外的降仙，可能會成為帶來負擔的選擇。但美國總統選舉在即，朝鮮迫切需要告知自己的核武器生產能力得到高度提高，因此做出了先提高關註度的選擇。此前， 朝鮮國務委員長金正恩在參觀離心機等核物質生產設施時表示：“這個地方，真的是看著就來勁。” 降仙核設施位於平壤東南側外圍。據悉，韓國政府此前已經掌握了降仙部分鈾濃縮設施已經啟動的情況。據悉，朝鮮僅在寧邊和降仙就擁有1萬-1.2萬臺離心機。這意味著每年可以生產8-10枚核彈頭。

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