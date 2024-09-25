人生的秋天. September. 25, 2024 07:51. . “大叔，大叔為什麽看到我就笑？”―出自許真浩的《八月的聖誕節》（又名《八月照相館》） 在許真浩導演的電影《八月的聖誕節》中，多琳（沈銀河飾）向正元（韓石圭飾）提問。作為停車管制人員，多琳經常來到初願照相館沖洗管制車輛的照片，漸漸地對經營照相館的正元產生了特別的感情。正元也是壹樣。所以不由自主地總想笑。毫無表情的人生中綻放的笑容。但是，越是這樣，他越是痛苦。因為得到了有限期的判定（病危通知）。 在見到多琳之前，正元還接受著有時間限制的生活。那就像小時候獨自留在所有人都消失的空蕩蕩的操場上時的感受壹樣。母親、父親和自己也認為總有壹天會那樣消失。但是，隨著對突然進入自己生活的多琳產生感情，正元開始動搖了。喝醉了酒，開玩笑地對朋友說自己快要死了，聽到在警察局要安靜時，他大聲呼喊自己為什麽要安靜。對生活的期待感就像拷問希望壹樣壓抑著他。 臨死前的人生。我們都是有限期的。所以消失是很自然的事情。但是，這種自然的事情變得困難，是不是因為與相愛之人的離別呢？正元最終接受了這種離別。懷著對讓自己帶著愛離開的多琳的感激之情，正元悄悄地獨自離開了。人生之所以美麗，是因為總有壹天會消失。以前沒有笑過的正元看著多琳總是笑。另外，陸續掉落的落葉已經抓住了我們的心。到了讓人懷念美麗而悲傷的愛情電影的秋日時節。在9月的盡頭，炎熱的夏天不知不覺已經過去了。

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