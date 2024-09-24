餐飲品牌巧妙的雙重價格，不是欺騙消費者？. September. 24, 2024 08:20. . 以大型連鎖餐廳為中心，用配送應用程序訂購時價格比賣場銷售價格高的“雙重價格制”正在擴散。漢堡連鎖店樂天利決定從24日起將外賣訂購價格上調700-800韓元、套餐價格上調至1300韓元。麥當勞、漢堡王等其他漢堡連鎖店已經采用了雙重價格。不僅是連鎖店，還蔓延到了私人餐廳。 連鎖企業和飯店老板們主張，由於配送費用負擔，上調價格不可避免。但問題是，在訂購、結算過程中，沒有將雙重價格如實告知消費者。這是侵害消費者知情權和選擇權的欺騙性措施。去年韓國消費者院對首爾市內34家餐廳進行調查，發現20家餐廳實行雙重價格，其中65%（13家）沒有告知價格不同的事實。如果提高外賣訂購價格，在點多種菜品時，消費者的負擔會比支付定額配送費時更大，這也是個問題。 對於雙重價格制的擴散，單方面提高送貨手續費的送貨平臺也負有不可推卸的責任。進入今年以來，送貨平臺競相引進了“免費送貨”服務，在不向消費者收取送貨費的同時，把從店主那裏收取的中介手續費率提高了44%。據小工商業者聯合會等調查，如果店主們通過訂購外賣軟件賺100萬韓元，其中24萬韓元將以中介手續費、結算手續費、配送費、廣告費等名義被平臺拿走。 最近，連鎖店業界表示將向公平交易委員會申報送貨平臺等，矛盾正在激化。但在這壹過程中，卻看不到對消費者的關懷。外賣應用程序雖然像發善心壹樣向消費者推出了免費外賣，但實際上卻把負擔轉嫁給了店主。對此進行批評的店主們也瞞著顧客索要“隱藏的價格”。原本以為是免費送貨，但實際上只有交了送貨費後才能吃到的消費者，才被打了後腦勺。 在送貨服務日常化的現實下，送貨費是包括消費者在內最終要有人負擔的費用。問題是，誰應該交多少，適當水平是多少，還沒有透明的討論。從7月起，雖然運營了由外賣軟件經營者和個體戶團體組成的對話機構，但由於尖銳的意見對立，壹直處於空轉狀態。政府不要以自律規制為由袖手旁觀，應該通過合理的意見收集和仲裁積極引導達成協議。

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