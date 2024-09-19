《社論》不進行像樣的改革，還要抱怨“到處有反對改革的阻力”？. September. 19, 2024 08:35. by 李珍暎 ecolee@donga.com. 尹錫悅總統表示：“改革總是伴隨著阻力，實際上現在各地都在持續進行反改革阻力。”尹總統13日出席國民統合委員會成果報告會及第三屆成立儀式時表示：“年金、醫療、教育、勞動四大改革不是為了政府的業績或成果，而是為了從根本上解決我們社會的結構性問題。”他還說：“卡特爾們還互相攜手，阻礙了進行改革的道路。政府不會停止改革的步伐。” 對於尹總統當天的講話，應該有不少人搖頭。尹總統就任後提出了年金、教育、勞動三大改革為核心國政課題，但直到任期過半，也沒有壹個取得成果。年金改革在政府上次國會時朝野協議案告吹後，最近才提出了將基金枯竭時間推遲16年的效果微乎其微的改革方案。勞動改革在勞動時間靈活化政策遭遇“每周69小時”逆風後實際上處於停止狀態，教育改革為了“打破私教育卡特爾”，無法著手公共教育結構改革。本來就沒有進行有改革樣的改革，還有什麽阻力呢？ 四大改革中唯壹加快速度的領域就是醫療改革。“反改革卡特爾”也是針對醫生們的發言。專攻醫生們因反對醫科大學擴招2000人而集體辭職後，醫療危機正在擴大，這是事實。但是，不能把醫生們的反對說成是集體利己主義。此前，歷屆政府都提出醫療改革的首要課題是補償必需醫療成本和消除患者集中於“五大醫院”現象。但是，拋開財政和政治負擔較大的這些課題，突然打出了醫大擴招的牌。如果出臺具體的先決課題履行計劃，通過程序進行擴招，醫生的阻抗就不會持續這麽長時間。 雖然政府表示中秋連長假期間沒有發生急診室大亂，但羊水破裂的孕婦被75家醫院拒絕等，到處都發生了令人眩暈的情況。如果明年不再出現新醫生，醫療空白事態將無法控制。雖然正在推進朝野醫政四方協商機制的組建，但只要總統在去過急診室現場後仍堅持“根據科學推算最低程度的擴招”的立場，就很難找到突破口。如果被“醫療大亂”絆住腳跟，剩下的三大改革就能順利完成嗎？

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