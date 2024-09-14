美職棒大聯盟首位印度籍選手洛克出道戰上演“7K秀”. September. 14, 2024 07:38. by 任寶美 bom@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）148年歷史上首位印度裔選手誕生了。主人公是得克薩斯隊的投手庫馬爾•洛克（25歲•得克薩斯騎警隊）。洛克在13日與西雅圖水手隊的客場比賽中首發出場，在4局內取得了7個脫三振、2個四壞球上壘、3個被安打（1個被本壘打）、1失分的成績，幫助球隊以5比4獲勝。 在父母的註視下完成MLB首秀的洛克說：“對於壹直強調我是印度裔事實的母親來說，意義似乎特別重大。”洛克出生於美國的印度移民家庭，母親是印度移民魯氏，父親特雷西則是美國職業橄欖球聯盟（NFL）選手出身。庫馬爾的名字在印地語中是“王子”的意思。魯某激動地說：“庫馬爾兩歲時曾對丈夫說過‘自己會成為MLB投手’，但現在成為了現實。” 洛克在高中畢業班的2018年MLB新秀選拔大會時，只從科羅拉多洛磯隊那裏獲得全體第1146位的提名，因此他選擇了上大學。洛克於2019年為範德比爾特大學帶來了美國大學體育協會（NCAA）世界系列賽冠軍獎杯，紐約大都會隊在2021年選秀中以全體第10順位選中了他。只是因為肩部受傷，沒能簽約。接受手術後歸來的他在2022年選秀時從得克薩斯騎警隊那裏獲得了全體第3順位提名，從而開啟了職業生涯。但是接受胳膊肘韌帶接合手術（湯米-約翰手術）後，洛克進軍MLB的時間被推遲。 洛克說：“雖然走到這裏的路並不容易，但我想成為讓父母自豪的兒子，所以壹直努力到現在”，“今天投出快速球時被擊出壹個本壘打，如果球威回來，我會展現出更好的面貌。”

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