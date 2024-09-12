偷偷取消選手獎金，贊助商“返點”…難道只有羽協嗎？. September. 12, 2024 08:38. . 有爆料稱，大韓羽毛球協會偷偷取消了向國家體育代表團支付20%贊助金的規定。據悉，協會的管理人員違反內部規定，非法賺取了招攬贊助商後帶來的成功酬金。以金牌得主安洗瑩提出問題為契機，正在調查協會運營狀況的文化體育觀光部10日發表了中間調查結果，其中包括了協會利用選手們揮汗如雨的代價，違反法規獲取實際利益的情況。 據此，協會簽訂了通過隨意合同購買政府預算項目的比賽用品，並另外收取價值1.5億韓元的球拍、羽毛球等的“返點”合同。就是說，將其中三分之壹壹次性支付給了協會會長。文化體育觀光部對會長提出了貪汙及瀆職的可能性，並表示與贊助公司的隨意合同違反了補助金管理法。此外，違反國庫補助金管理方針，與協會監事運營的會計法人進行交易，而且根據協會章程，管理人員不能得到報酬，但是副會長和專務卻以“為吸引贊助公司做出了貢獻”為由，收取了6800萬韓元的成功酬金。 據悉，協會在高管們謀取利益期間，禁止選手們獲取個人贊助，並強制要求選手們使用與競技水平直接相關的球拍和鞋，但贊助商獎金卻沒有如實發放。選手們表示，協會任意刪除發給國家體育代表團的贊助金條款，將原來直接支付給選手團的國際大賽獎金改為通過協會支付，但之後沒能正常得到獎金。 在壹年政府支援金就超過71億韓元的協會內部，各種違法行為和不公正合同橫行霸道，文化體育部和大韓體育會的責任也不輕。國民力量黨秦鐘午議員表示：“運營體育界不正之風舉報中心的結果，接到了超過70件的舉報。”也有舉報稱，大韓射擊聯盟給職員們發獎金的同時，沒有向巴黎奧運會選手團發放3億韓元的獎金。據悉，這是聯盟會長沒有支付就任時承諾的後援金而辭職後發生的事情。要對體育會下屬的比賽團體整體運營情況進行檢查，糾正非法和不正之風，使其回到提高國民體力和培養優秀選手的原有作用。

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