辛納奪得美國網球公開賽男單冠軍，拿下今年第2場大滿貫賽勝利. September. 10, 2024 08:05. by 任寶美 bom@donga.com. 世界排名第1位的揚尼克•辛納（23歲•意大利）在美國網球公開賽上奪冠，奪取了今年大滿貫賽事第2個冠軍。9日，辛納在美國紐約亞瑟•阿什球場舉行的美國網球公開賽男單決賽中，以3比0（6-3、6-4、7-5）完勝泰勒•弗裏茨（7歲•美國•第12位）。在今年的澳大利亞公開賽上創下職業生涯首個大滿貫賽事冠軍記錄的辛納，通過此次奪冠拿下了職業生涯2個大滿貫賽事冠軍。僅今年就在6個大賽上奪冠的辛納早早地確定以世界排名第壹的身份結束賽季。 辛納說：“今年澳大利亞公開賽壹開始，我的競技狀態就非常好，所以自信心能夠延續到現在。在積累比賽經驗的過程中，我感受到了成長。與澳大利亞公開賽時相比，壓力更大，但似乎很好地處理了這些問題，感覺很好。同時壹刻也不能停止努力。”他補充說嗎，“今天，也不是所有的細節都做的很完美。還是有做得更好的余地。我經常意識到網球‘沒有盡頭’”，“我也很期待自己會有多大的進步。” 在當天的決賽中，弗裏茨得到了美國主場球迷的壓倒性支持。因為美國男子單打自2003年美國公開賽冠軍安迪•羅迪克（42歲•美國）之後，連續21年飽受大滿貫賽冠軍荒的困擾。包括泰勒•斯威夫特和特拉維斯•凱爾西情侶在內的美國知名人士坐滿了賽場貴賓席。 但是辛納以88%的壹發成功率壓倒弗裏茨（68%）。特別是在第2、3盤中，辛納共嘗試28次壹發，取得了100%的得分率。在球彈跳高度相對較高的硬地球場，壹發成功率越高，越能節省體力，有效地積累得分。 隨著在本賽季最後壹場大滿貫賽事美國公開賽上再次奪冠，辛納在首次獲得大滿貫賽事冠軍的當年，就獲得了2個冠軍。這是“三巨頭”（羅傑•費德勒、拉斐爾•納達爾、諾瓦克•德約科維奇）也沒能做到的事情。在首次獲得大滿貫冠軍的當年，共獲得2個冠軍的男單選手只有1974年的吉米•康納斯（美國）、1977年的吉列爾莫•維拉斯（72歲•阿根廷）兩人。 在今年的男單大滿貫賽事中，除了辛納奪冠的大賽以外，卡洛斯•阿爾卡拉斯（21歲•西班牙•第3位）獲得了另外兩場大滿貫賽（法國公開賽、溫布爾登網球公開賽）的冠軍獎杯。壹年4場大滿貫賽的冠軍獎杯都由2000年代以後出生的人獲得。這是費德勒自2003年溫布爾登網球公開賽首次在大滿貫賽事上奪冠以來，“三巨頭”未能捧起大滿貫賽事冠軍獎杯而結束壹個賽季今年是第壹次。 對於與阿爾卡拉斯平分壹個賽季大滿貫賽冠軍獎杯壹事，辛納表示，“出現新的冠軍、競爭對手是壹件令人高興的事情。讓我成為更好的選手。如果對手戰勝了我，我就得想辦法戰勝對手。雙方似乎在進壹步發展。”

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