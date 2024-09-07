Shorts、Reels、1.5倍速，票價背後面臨的真正危機. September. 07, 2024 07:22. . 當壹名演員因電影票價上漲而導致沒有去電影院觀影的發言引起爭議時，我想起了今年夏天去過的加利福尼亞某城市的電影院。雖然是位於大型購物中心的多廳電影院，且是去看迪斯尼上映的熱門新作，但現場只有兩個隊伍，我們壹家和帶著孩子的壹個男人。雖然是平日白天，但因為正在放假，所以沒想到會這麽空。空蕩蕩的放映廳和動畫片中嘈雜的臺詞形成的不協調讓人覺得淒涼。 劇場產業的停滯不只是局限於國內的現象。據市場調查企業comScore透露，去年北美票房收入僅略高於90億美元。隨著《芭比》等大賣作品的爆發，雖然相繼大流行時期有所恢復，但仍比之前的2019年減少了20%，比2018年減少了24%。難道是因為票價問題才引發的爭議？ 美國票價在國內生產總值（GDP）前20位國家中處於中間水平。據每年公布平均票價指數的The Numbers透露，去年美國平均電影票價為10.78美元。與收入相比，電影票價算是低的。據以韓、美、日、中、法國最低時薪為基準計算觀看電影勞動時間的電影振興委員會的報告書（2021年標準）顯示，美國為46分鐘，遠低於5個國家中間位置的韓國（66分鐘）。也就是說，即使價格不貴，觀眾也會減少。 韓國的電影票價也有與票面價格不同的部分。雖然周末價格為1.5萬韓元，但由於通信公司打折等非常普遍，所以很少支付定價。今年上半年，韓國國內電影院的客單價為9768韓元。這壹數字比去年下降了3.1%. 雖然歸咎價格容易且揮發性強，但在根據個人喜好打開錢包的價值消費時代，僅憑票價很難解釋劇場陷入苦戰的局面。據《看電影快進的人們》的作者、日本作家稻田豊史透露，Shorts（油管Shorts）、Reels（照片墻Reels）等短內容出演，文化從“欣賞”變成了“消費”的對象，性價比是絕對的標準。這意味著，在10分鐘內充滿概括故事情節內容的時代，需要堅持2個小時的電影院拋開金錢層面不談，在時間、機會費用等所有方面都成為了性價比較低的空間。 話劇等舞臺藝術反正不能隨心所欲地觀看，書籍原本就可以決定讀者的閱讀方式，但電影卻不同。在充滿看點、時間不足的時代，對覺得劇場被動觀看是“低效率”的他們來說，每天都有很多可以快速進入的替代品，這改變了電影的享受方式。 反過來，觀眾的期待值也大大提高了。因為只有確信可以放棄快速進入和跳過，才會去電影院。在“爆米花大腦”（即刻被刺激所馴服的大腦）和效率性的內容消費中，現在電影院在差別性的經驗中還能提供多少具有獨立魅力的作品？現在比價格爭論更重要的是對此的回答。

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