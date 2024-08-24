政府聲稱“就業率創歷史新高”，實際上“就業質量最低”. August. 24, 2024 07:39. by 世宗=鄭淳九記者 soon9@donga.com. 由於高利息、高物價等導致的經濟停滯長期化，雇傭市場的詳細指標連日惡化。政府上個月自我評價就業人數比壹年前增加17萬名、創下了“歷史最高雇傭率和歷史最低失業率”，但實際上，以青年和高齡層為中心，偏重於“低質量的工作崗位”的現象增大等，雇傭市場的陰暗面被暴露出來。 本報23日對統計廳經濟活動人口調查微型數據進行分析的結果顯示，上月每周工作時間不足15小時的超短時間勞動者達180.3萬人，占全體就業者（2885.7萬人）的6.2%。與1年前（167.5萬人）相比增加12.8萬人，人數和比重都是以7月份為基準的歷史最高值。 低質量工作崗位的就業劇增，而優質工作崗位就業人數卻急劇減少。據統計，上個月每周36小時以上的全職勞動者為2158.7萬人，占全體就業者的74.8%。與壹年前相比減少19.4萬人，在全體就業人數中所占的比重也降至歷史最低水平。 據最近政府發表的7月雇傭動向，就業人數比壹年前增加17.2萬人，雇傭率升至歷史最高的63.3%，失業率也降至歷史最低的2.5%。但是，就業人數的增加是以青年層和高齡層的超短時間工作崗位為中心形成的，因此有人指出，政府主張的“雇傭暖風”只不過是壹種錯覺。

한국어