已故演員李善均將在今年釜山國際電影節上與觀眾見面. August. 24, 2024 07:38. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 已故演員李善均被選為釜山國際電影節（BIFF）韓國電影功勞獎（又稱貢獻獎）獲獎者。在10月舉行的電影節上，將舉行紀念他的《溫暖的人，李善均》特別企劃節目。 釜山國際電影節執行委員會23日表示，李善均演員被選為今年韓國電影功勞獎的獲獎者，該獎頒發給為韓國電影地位提升、全球發展作出貢獻的電影人。頒獎儀式將在10月2日電影節開幕式上舉行。 紀念故人的特別企劃節目由他的6部代表作上映會和特別談話活動組成。上映作品包括獲得2010年拉斯帕爾馬斯國際電影節最佳男主角獎的《坡州》（2009年）、《我們善姬》（2013年）、《走到盡頭》（2014年）等3部李善均作為電影演員被大眾記在心裏的故人的早期作品。在《坡州》中飾演運動圈出身的具有使命意識人物的李善均被評價為細膩地刻畫了雙重角色。在《走到盡頭》中，故人飾演壹名不道德的刑警，展現了強烈的動作戲和充滿緊張感的優秀演技。 與此同時，屆時還將上映韓國電影首次在戛納電影節上獲得金棕櫚獎並包攬美國奧斯卡獎4冠王的《寄生蟲》（2019年）和飾演與總統暗殺事件有牽連的正直軍人的故人的最後壹部作品《幸福的國家》（2024年）。另外，通過平淡溫暖的演技給眾多觀眾帶來安慰的電視劇《我的大叔》（2018年）也將通過大銀幕與觀眾見面。該劇全長16集，電影節計劃放映第5集，這壹集充分展現出他飾演的角色朴東勛的情感氣息。第29屆釜山國際電影節將於10月2日至11日在釜山電影殿堂壹帶舉行，為期10天。

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