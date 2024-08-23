秋信守也認可的“MLB出壘機器”喬伊•博托宣布退役. August. 23, 2024 08:20. by 李憲宰 uni@donga.com. “博托沒有揮動球棒的球就是壞球。” 美國職業棒球大聯盟（MLB）最佳“出壘機器”喬伊•博托（41歲）宣布結束自己的職業球員生涯。博托22日通過上傳到自己的社交媒體上的視頻表示，“現在是是時候了。我將從棒球界隱退。”他還說：“通過棒球，我成為了最好的自己。感謝所有幫助我成為夢想中的職業棒球選手的各位。” 來自加拿大多倫多的博托2007年身穿辛辛那提紅人隊的隊服首次進軍MLB，到去年為止的17個賽季裏壹直在該隊效力，作為特許經營明星活躍在球場上。在17個賽季中，他共參加了2056場比賽，取得了擊球率0.294、356記本壘打、1144打點的數據。 他的最大優點是選球能力。擁有精巧的擊球和能挑出球的“好眼力”的他在9個賽季中創下了4成左右的出壘率。17個賽季的總出壘率也達到了0.409。截至22日，在本賽季MLB中完成規定擊球位的選手中，出壘率超過4成的擊球手只有3人。博托共獲得1365個四壞球上壘，在本賽季現役球員中居首位。博托在國家聯盟（NL）中7次上壘率位居第壹。2010年他被評為NL最有價值球員（MVP）。2013年效力於辛辛那提紅人隊的秋信守（SSG）曾表示：“裁判們評價說‘如果博托選擇不擊球，那該球就是壞球’。” 博托從2022年開始技術大幅下降。在效力於辛辛那提紅人隊的最後兩個賽季中，他的擊球率勉強超過2成，並在2023賽季後獲得了自由簽約選手（FA）資格。希望繼續選手生涯的博托在本賽季即將到來之際，與家鄉球隊多倫多藍鳥隊簽訂了職棒小聯盟合同，試圖重返頂級聯賽，但由於接連受傷，最終決定脫下選手制服。

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