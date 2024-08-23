只有消除“彼得潘癥候群”，幹脆歇著的青年才會減少. August. 23, 2024 08:04. . 人們指稱不想成為大人的大人時，會使用“彼得潘征候群”這個詞。對於企業，偶爾也會使用“陷入彼得潘征候群”的說法。這是指中小企業只想留在中小企業裏、不想成長為中堅企業和大企業的現象。因為他們認為，中小企業自己停止增長會更好。成為更大的企業的瞬間，包括稅金減免在內，從政府那裏得到的各種支援和優惠就會中斷。也就是說，沒有必要冒脫離政府設置的“中小企業”籬笆的危險。 旨在保護中小企業的安全裝置反而阻礙了他們前進，這種悖論性情況早在24年之前就已被指出。經濟合作與發展組織在2000年發布的《韓國經濟報告》中診斷說：“對中小企業的大規模支援削弱了自身為提高生產效率的努力。”當時經合組織勸告說：“應擺脫使中小企業政策依賴政府支援的做法，朝著激活活力的方向轉變。”此後，中小企業支援問題壹直出現在經合組織《韓國經濟報告》中。官界甚至出現了“在報告出來之前，反而是政府要求保持‘低調’”的說法。 今年的《韓國經濟報告》中也包含了中小企業支援項目過多的判斷。撰寫報告的韓國部分負責人約翰·帕雷利烏森（音）表示：“去年中央政府和地方政府的中小企業支援項目加起來共有1646個，但中小企業的生產效率持續落後，減少數量的單純系統會更有效率。”經合組織認為，1646個支援項目是“碎片化、調整無度的系統”。 對於政府的支援是否過多，可能會見仁見智。但如果陷入“彼得潘征候群”的中小企業增多，好的工作崗位增加的可能性也會消失。韓國社會缺乏好的工作崗位，也是因為大企業的工作崗位少。據韓國開發研究院調查，韓國大企業的工作崗位比率為14%（2021年標準），在經合組織32個成員國中排名倒數第壹。這還不到經合組織平均水平的壹半。工資或福利等勞動條件方面，大企業壹般比中小企業好很多。 大企業工作崗位不足而出現的問題之壹就是青年們脫離勞動市場。在中小企業工作了1年4個月左右的20多歲的A某說：“因為頻繁的加班、與上司的矛盾等，這段時間公司生活太累了，所以暫時幹脆休息。”像他壹樣有能力工作但上個月沒有明確理由就休息的青年人數在歷年7月份中最多。就想歇著的青年已經連續3個月以同月為基準連連創下歷史最高紀錄。 要求他們降低眼光是不負責任的。在韓國社會，只要壹回頭就能確認，第壹份工作會導致生活軌跡從此截然不同。如果壹開始進入好的職場，經濟上過穩定生活的可能性就會很高。在連夜班津貼都拿不到的中小企業上班的人，很難找到轉到大企業工作。雖然為時嫌晚，但仍應傾聽經合組織持續20多年的勸告，使具有競爭力的中小企業成長為大企業。就算有些慢，這也是更切實的青年就業對策。

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