長期露宿柬埔寨女性在韓國警方幫助下歸國

“對于保護和支持身處極度困境的我國公民所發揮的崇高作用，深表感謝。”柬埔寨駐韓大使庫恩•蓬•拉塔落12日在慶尚南道昌原市城山區舉行的柬埔寨傳統節日“潑水節”活動上，邀請慶尚南道警察廳犯罪預防應對課外事特化組警官出席並頒發感謝狀時如此表示。柬埔寨大使向韓國警察頒發感謝狀，是因爲警方將壹名因長期露宿而面臨犯罪風險的柬埔寨女性安全送回了祖國的家人身邊。據慶尚南道警察廳13日消息，壹名柬埔寨籍40多歲女性在金海市東上洞外國人聚居區露宿約壹年半後，近日獲警方保護措施並安全歸國。該女性自2024年10月起在金海東上市場壹帶露宿，警方接到市場商販“壹名外籍女性長期露宿令人擔憂”的舉報後，與有關機構共同著手提供援助。經警方確認，該女性最初作爲結婚移民女性定居于京畿道水原市。但約十年前與韓國丈夫離婚後，因無住所和生計來源而繼續流浪，最終來到金海。東上洞壹帶中小工廠密集，外籍勞工聚居，據悉該女性在此與其他外籍露宿者壹同在街頭生活。接到舉報後，警方根據慶尚南道警察廳長金鍾哲的指示，在外事特化組內成立“保護解決方案組”，自上月起與有關機構合作啓動援助。本月初通過將當事人緊急入住昌原某醫院確認健康狀況後，確認其“想返回祖國”的意願，並與柬埔寨駐韓大使館合作推進緊急簽證發放等行政支援。民間團體亦伸出援手。慶尚南道警察廳國際合作政策咨詢協議會提供了機票費和生活費等100萬韓元資助，慶尚南道移住民中心協助其與在柬埔寨的家人取得聯系。負責警官陪同該女性抵達仁川機場，最終于7日將其安全送回柬埔寨與家人團聚。該女性的家人通過移住民團體轉達謝意稱：“明知她露宿卻無法帶回，心中難過，多虧警方幫助才得以重逢。”對此，在“保護解決方案組”工作的宋柱恩（音）警監表示：“在她回國前我們給了新衣服和旅費，聽說那筆錢她回國後好幾天都抱著入睡。這是我從警生涯中最有意義的時刻。”金海=都永珍記者 0jin2@donga.com