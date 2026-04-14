防彈少年團《阿裏郎》連續三周登頂美國公告牌專輯榜，創K-POP曆史

防彈少年團（BTS，見圖）正規五輯《阿裏郎（ARIRANG）》成爲K-POP歌手史上首張在美國公告牌（Billboard）主專輯榜連續三周登頂的專輯。公告牌于當地時間13日在預告文章中表示：“《阿裏郎》登上將于18日發布的‘公告牌200’榜首。”第二名是摩根•沃倫的《I’m The Problem》，第三名爲耶（坎耶•維斯特）的《Bully》。這是K-POP歌手首次在該榜單連續三周占據首位。去年奈飛動畫電影《K-POP獵魔女團》的原聲帶（OST）專輯曾在“公告牌200”中以非連續形式兩周排名第壹。公告牌說明稱：“在《阿裏郎》之前，組合專輯在榜超過三周以上的是英國民謠搖滾樂隊蒙福之子樂隊的《Babel》，該專輯于2012年和2013年非連續五周奪冠。BTS此次的《阿裏郎》專輯是自去年泰勒•斯威夫特發行的《The Life of a Showgirl》以來，首張發行後連續三周排名第壹的專輯。”防彈少年團在本次榜單統計中，專輯單位較前周減少34%，錄得12.4萬張。公告牌以合並專輯銷量、流媒體播放及下載量的“專輯單位”進行銷量統計。《阿裏郎》在全球榜單亦表現搶眼。在Spotify最新周榜“周最佳專輯”中連續三周位居首位。防彈少年團于9日、11日、12日在京畿道高陽市高陽綜合運動場主體育場舉行世界巡演“阿裏郎”，與13.4萬名觀衆見面。至明年3月，他們將在全球34座城市共進行85場世界巡演。史智媛記者 4g1@donga.com