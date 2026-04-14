應審視無條件禁止英語幼兒園的副作用，制定相應對策



最近教育部發表的《嬰幼兒課外輔導應對方案》被家長們稱爲“英語幼兒園禁令”。部分情緒激昂的家長表示：“現在連嬰幼兒幼兒園都要限制嗎?”“爲什麼要阻止孩子們的學習自由呢?”也有孩子父母向國民申聞鼓提交反對的信訪，或在地方選舉中以選票體現立場。



教育部表示，將修改《補習班法》，全面禁止未滿3週歲的“認知教育”，將3週歲以上的學生限制在每天學習3小時（每週15小時）以內。教育部定義的認知教學是以學習國語、英語、數理等知識爲目的的課外班的注入式授課。教育部表示將充分討論認知教學標準是什麼，並表示：“我們認爲，英語幼兒園的的內容中有認知教學。”



國家人權委員會去年指出，存在以嬰幼兒爲對象的過度等級測試，並建議教育部長制定限制方案。考慮到去年小學、初中、高中生私教育費居歷史第二位的情況，有必要讓私教育過熱現象冷下來。即便如此，教育部的封堵式限制也存在很多問題。



對嬰幼兒的教育，很難將玩耍與學習明確分開。教育部表示，不能每天讓寫字母達到一定的量，但可以根據喇叭聲跳着學習“beep”這個詞。大部分課外班已經不採用無限反覆使用英語的方式，而是結合唱歌、律動、體育、美術等。不可能讓集中時間較短的嬰幼兒以灌輸式的方式整天坐着。但是，以分鐘爲單位區分哪裏是遊戲式還是注入式是不現實的。儘管如此，如果強制要求3歲以上的人只進行3個小時的認知教育，那麼爲了在允許的時間內取得成果，很有可能進行更高強度的學習。在部分補習班中，可以將教育課程分開，運營課後班或佈置更多的作業。現在也有輔導嬰幼兒作業的補習班或課外輔導班，不能排除以後還會增加的可能性。



如果禁止嬰語幼兒園，以仍然希望接受高水平英語教育的家長和孩子爲對象，有可能進行隱性的高額課外輔導。這也侵害了因兒童之家或普通幼兒園沒有位置或爲了託付孩子到更晚時間而不得不選擇英語幼兒園的家長選擇權。



部分英語幼兒園的過度超前和由此產生的“四歲應考”的副作用，是無法視而不見的。不考慮孩子的發展過程而進的過度私教育，可能會像教育部的說明一樣成爲虐待。但是，爲消除這種副作用而統一限制英語幼兒園的規制，反而會產生反效果。對於私教育問題，大體上與政府立場一致的教員團體和教育市民團體都對此次對策持批評態度，稱其“無法阻止私教育的不規則膨脹”，其理由很明顯。



公共教育中無法滿足的多種學習需求和照顧需求，仍然有很多父母想通過課外教育來滿足。政府卻沒有拿出對策，只是一味限制，並責怪父母的過分貪心。教育部應該與以多種原因送孩子去英語幼兒園的家長、補習班、專家一起分析此次對策的侷限性，重新確定方向。

