鄭義宣：“機器人與物理人工智能是現代汽車集團進化的核心”

現代汽車集團會長鄭義宣（照片）表示，將以機器人學、物理人工智能、氫能源爲主軸，引領集團成長。提及美國市場的重要性，他重申計劃到2028年將投資260億美元。鄭義宣當地時間12日在接受美國在線媒體“信號旗（Semafor）”的採訪時表示：“機器人學和物理人工智能是現代汽車集團進化的核心要素，超越移動出行，我們希望通過與人類合作的機器人實現這一願景。”他特別強調，到2028年將把波士頓動力的人形機器人“Atlas”投入生產流程。他說：“到2030年爲止，我們每年最多將生產3萬個Atlas單體，機器人和人工智能將在實現最高水平的質量方面發揮重要作用。”鄭義宣還宣稱要擴大對美投資。他表示：“對於現代汽車集團來說，美國是長期恢復力和可持續增長的核心基礎。到2028年爲止，現代汽車將投資260億美元（約38萬億韓元），加強長期增長的基礎。”現代汽車集團自40多年前首次進軍美國以來，至今爲止共投資205億美元（約30.5萬億韓元），最近還在美國佐治亞州建立了HMGMA（現代汽車集團Meta Plant America）新一代智能工廠。作爲未來清潔能源需求的解決方案，現代汽車集團正在加強“氫價值鏈”。鄭義宣表示：“隨着人工智能基礎設施和數據中心的擴大，能源需求劇增，氫能可以成爲重要的對策。氫能與電動汽車不是競爭關係，而是補充性技術，爲顧客提供多種選擇是能源轉換時代的競爭力。”鄭義宣最後表示，爲了應對地緣政治的不確定性，將同時謀求“全球擴張”和“本土化”。他說：“顧客和限制、供應網正在按地區形成碎片化。我們將結合全球擴張和本土化的敏捷性，構築競爭優勢。”邊鍾國記者 bjk@donga.com