網球明星貝克爾的美網冠軍獎杯以5.2億韓元落槌

男子網球明星鮑裏斯•貝克爾（58歲，德國，見圖）的1989年美國網球公開賽冠軍獎杯在壹場網球主題拍賣會上以35.7456萬美元（約合5.29億韓元）的價格成交。美國體育媒體ESPN于14日報道稱：“這是網球拍賣史上第二高的成交金額，就冠軍獎杯而言則爲曆史最高價。”大滿貫賽事冠軍獎杯現身拍賣市場極爲罕見。這也是自1968年職業球員獲准參賽的公開賽時代以來，首次有大滿貫冠軍獎杯被拍賣。該獎杯見證了貝克爾當年擊敗伊萬•倫德爾（66歲，捷克），成爲首位奪得美網冠軍的德國男子網球選手。貝克爾曾六次問鼎大滿貫，但在2019年宣告破産後，這座獎杯被送上拍賣台。貝克爾職業生涯收入超過1.7億美元（約合2500億韓元），後因生活奢靡無度、兩度離婚及事業失敗等原因，于2017年宣布破産。迄今爲止，網球拍賣品最高成交價紀錄由諾瓦克•德約科維奇（39歲，塞爾維亞）在2012年澳大利亞網球公開賽決賽中使用過的球拍保持，成交價爲54萬美元（約合7.98億韓元）。德約科維奇當時經過壹場耗時5小時53分鍾——大滿貫決賽史上最長用時——的鏖戰，擊敗“紅土之神”拉斐爾•納達爾（40歲，西班牙，已退役）奪冠。任寶美 bom@donga.com