“美國和伊朗本週將進行第二輪談判”……“結束戰爭論”再次升溫

據美聯社當地時間14日報道，美國和伊朗第二次旨在結束戰爭的談判最快將於16日在巴基斯坦伊斯蘭堡或瑞士日內瓦舉行。此前，兩國於11日-12日在伊斯蘭堡舉行第一次談判，但未能達成協議。分析認爲，在這種情況下，雙方爲了在7日達成協議的“停戰兩週”結束的21日之前推進新的面對面談判，祕密接觸非常活躍。同時，美國從美國東部時間13日上午10時（韓國時間13日晚11時）開始投入超過15艘軍艦，對戰爭爆發後伊朗封鎖的中東產原油核心運輸通道霍爾木茲海峽展開逆封鎖行動。此舉是爲了阻止伊朗的資金來源原油出口，並切斷來自外部的戰爭物資供應。有分析認爲，美國和伊朗正在展開在霍爾木茲海峽的“強對強”對峙中繼續談判的“雙軌戰略”。美國總統特朗普13日表示：“我們接到了對方（伊朗方面的）的聯繫。他們（伊朗）非常迫切地希望達成協議。”他自信地說：“第一次談判中達成了很多協議，但伊朗並沒有同意放棄核武器開發，現在我確信他們會同意。”據伊朗官方通訊社伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗總統佩澤希齊揚當天在與法國總統馬克龍的電話會談中表示：“我們明確表明了停火的條件，並願意遵守。我們只會根據國際法進行談判。”這可以解釋爲，雖然在放棄高濃縮鈾等核心議題上與美國存在分歧，但對話之門是敞開的。戰爭爆發後一直調解美伊談判的巴基斯坦一名高級官員也對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，“正在與雙方積極接觸，呼籲儘快恢復對話”。據悉，根據談判情況，美伊雙方有可能延長21日結束的“停火兩週”。此外，特朗普就反封鎖行動警告稱：“只要（伊朗的）船中的任何一個靠近我們的封鎖陷阱，就會立即被清除。我們將使用與針對毒品販子的同樣的殺傷體系。”意思是說，美國將展開類似於從去年開始接連擊沉委內瑞拉等中南美主要國家毒品船的行動。據國際船舶追蹤服務“海洋通信”透露，美國實施逆封鎖後，兩艘中國相關油輪在霍爾木茲海峽入口返航。不過，因涉嫌與伊朗有關聯而受到美國製裁的東非科摩羅油輪“埃爾皮斯”號在逆向封鎖行動之前駛出了霍爾木茲海峽。巴黎=常駐記者柳根亨、紐約=常駐記者林宇善 noel@donga.com、iamsun@donga.com