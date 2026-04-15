

“試著在自己居住的社區裏旅行看看。”——李勇周《建築學概論》



人們旅行的理由，大抵是爲了擺脫日複壹日的日常。然而，擺脫日常這件事，果真只能到日常之外去實現嗎？《建築學概論》給出了否定的答案。影片開篇，35歲的建築師勝民（嚴泰雄飾）面前，15年未見、突然出現的初戀瑞研（韓佳人飾）委托他改造位于濟州島的舊宅。勝民原本平凡的日常，因瑞研的到來而煥然壹新。這仿佛是壹場回溯至15年前，他與瑞研初次相遇、情愫暗生的舊日之旅。



大學時代，他們相識于建築學概論課堂。“試著在自己居住的社區裏旅行看看。”同樣居住在貞陵的兩人，恰好以教授布置的這項課題爲契機，壹同踏上了“社區旅行”。正如教授所言，平日裏不經意間路過的巷弄、街道和建築，忽然顯得新鮮而不同。教授稱，這——“對自己生活的地方懷有感情並開始理解”——便是建築學概論的起點，但兩人所感受到的社區新意，或許也少不了彼此相伴的功勞。悄悄溜進空置的韓屋並排坐在廊台上，壹同搭乘公交車，或是在建築樓頂各戴壹只耳機共聽金東律的《記憶的習作》——僅此而已的時光，便已成爲壹場心動的旅行。



如同愛情之類的感情能讓平凡日常變得令人心動，充滿愛意的目光亦能使尋常空間展現新貌。因此，旅行未必非要走出日常方能實現。雖說春光明媚的日子裏，想外出遊走的念頭難免蠢蠢欲動，倘若不能如願，不妨換壹種心境，走走那些早已看慣的路。在日常之中，或許也能收獲幾分旅行的況味。大衆文化評論家

