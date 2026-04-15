韓國擁有“值得關注的人工智能模型”五個 數量位列全球第三

據相關調查顯示，韓國擁有的“值得關注的人工智能模型”數量位居全球第三。美國斯坦福大學“以人爲本人工智能研究所（HAI）”每年對各國人工智能（AI）水平進行分析並發布《人工智能指數2026》報告。根據該報告，韓國在值得關注的人工智能模型擁有數量上僅次于美國和中國，位列第三；在人均人工智能專利數量上則排名全球第壹。盡管考慮到兩年前韓國尚未進入相關排名，這壹成果堪稱顯著，但報告同時指出，韓國仍面臨人工智能人才外流嚴重、女性人才不足等問題，這些被視作制約因素。● 值得關注的人工智能模型數量位列美中之後居第三當地時間13日，斯坦福大學發布了《人工智能指數2026》報告。2025年推出的值得關注的人工智能模型中，韓國共有5款入選，排名僅次于美國（50款）和中國（30款）。前壹年，僅有壹款來自韓國LG人工智能研究院的“Exaone 3.5”入選，與加拿大、法國、英國並列第四位。2024年，韓國無任何模型入選，甚至曾發生政府直接向以人爲本人工智能研究所提出交涉的情況。當時，以人爲本人工智能研究所解釋稱，由于人工智能模型收集工作主要以英語和中文爲中心，因此在數據收集過程中未能將韓國人工智能模型納入統計。盡管兩年間成績大幅提升，但有評論指出，5款模型中4款來自LG人工智能研究院的Exaone系列，這壹點略顯遺憾。業界相關人士表示：“被科學技術信息通信部選定爲‘自主人工智能基礎模型’的其他企業模型于去年12月發布，因此未納入本次報告的可能性很高。”該人士還稱：“韓國排名升至第三具有重大意義，今後的課題是縮小與第壹、第二名之間的差距。”● 人工智能指標亮“綠燈” 人才領域仍亮“紅燈”在其他人工智能創新指標方面，韓國同樣取得良好成績。首先，在人均專利數量上，韓國繼去年之後再次蟬聯第壹。韓國每10萬人口登記專利14.3件。盧森堡（12.25件）、中國（6.95件）、美國（4.68件）、日本（4.3件）位列其後。韓國産業現場引入人工智能與機器人的速度也相當快。去年上半年（1月至6月）至下半年（7月至12月），韓國人工智能引入率上升4.8個百分點，增幅居全球之首。這意味著韓國在引入人工智能方面展現出較強的活力。截至2024年，韓國工業機器人安裝量約爲3.06萬台，排在中國（29.5萬台）、日本（4.45萬台）、美國（3.42萬台）之後，位列第四。然而，報告顯示韓國人工智能人才外流問題依然嚴重。韓國是美國人工智能人才流失第六多的來源國，僅次于印度、伊朗、加拿大、英國和孟加拉國。此外，人工智能人才性別比例嚴重失衡也被視爲壹大短板。韓國國內人工智能從業人員中，男性占比約爲81%，女性僅占19%左右，男性占據壓倒性多數。以人爲本人工智能研究所特別指出，全球僅有韓國、巴西和日本三個國家的人工智能領域男性比例超過80%。崔智媛記者 jwchoi@donga.com