李在明：“濫施刑事處罰，導致普通人都有前科”

李在明總統14日在聽取法務部和財政經濟部關於《刑罰合理化方案》的報告時表示：“全世界大韓民國國民的前科最多。差不多普通人都有前科。”李在明對濫施刑事處罰流露出問題意識，正面批評了檢察權力集中導致的檢察國家化。李在明在當天的國務會議上表示：“由於濫施刑事處罰，罪刑法定主義事實上已經崩潰。因爲普通的事情都可以進行處罰，以至於甚至出現了‘檢察和調查機關的權力太大，檢察國家化’的批判。（一部分人）甚至到了利用司法權力搞政治的地步。”李在明表示，“以前因爲沒有經濟能力，覺得罰款也沒有什麼效果，所以才進行刑事處罰，但現在，經濟制裁反而有很大的效果”，透露出應該以罰款或罰款爲中心設計刑罰的意思。李在明表示：“上週末進行的旨在結束中東戰爭的談判似乎沒有找到合適的協議點。短期內全球能源原材料供應網困難、高油價將持續。”他還就確定的《戰爭補充預算案》表示：“應該以此爲常數，進一步鞏固目前的緊急應對體制。”李在明表示：“要加快努力改善在此次（中東）戰爭過程中確認的韓國經濟產業結構的弱點。希望把開拓替代供應網、中長期產業結構改革、實現脫塑料經濟等作爲國家最優先的核心戰略項目來推進。”李在明在聽取物價應對現狀報告後表示：“現在實行石油最高價格制，可能已經成爲全世界油類價格最便宜的國家。希望能盡最大努力節約用油。”申圭鎭 newjin@donga.com