不產一滴石油的韓國，用耗資34萬億韓元的煉油設備抵擋中東原油不足

由於源自伊朗的能源風險，國際原油市場的不確定性增大，韓國煉油業的競爭力再次受到關注。因爲在世界各國接連限制加油和管控航空燃油的情況下，韓國卻勉強維持住了石油產品的供需。韓國全部原油需要進口，卻有着將它轉換爲汽油、柴油、航空燃油、石腦油等高附加值產品的“精煉競爭力”，這被認爲是其穩定性的基礎。這正是雖然韓國不產一滴油，卻是世界前五大石油出口國的原因。據煉油業界9日透露，以2024年爲基準，韓國的原油提煉能力僅次於中國、美國、俄羅斯、印度，位居世界第五。韓國五家煉油企業在自2007年以來的近20年間，投入約34萬億韓元進行大規模設備投資，提升精煉能力，最終擁有了每天提煉336.3萬桶規模原油的能力。這種競爭力在能源危機狀況下更加突出。就連擁有北海油田的產油國英國也發生了石油不足事態，加油站也暫時停業。當時英國汽車協會通過聲明叮囑民衆“請剋制恐慌性購買”。非產油國的情況也是如此。越南民航局3月9日發佈公告稱，“自4月初以來，越南航空公司面臨航空燃油短缺的風險”，25日至26日還將航空加油單價提高至原來的兩至三倍。由於擔心石油供應不足，河內17家加油站暫停營業。這是在韓國很難想象的風景。與全球各地同時出現供需緊張和價格飆升不同，韓國市場一直保持着相對穩定的走勢。有分析認爲，政府實行石油最高價格制，即使降低價格，也不會出現供應大亂，其背景是韓國有精煉能力作爲後盾。據韓國石油公社油價網Opinet透露，以中東事態發生約一個月後的3月第四周爲基準，韓國每升普通汽油稅前供應價爲960.1韓元，低於日本1247.5韓元、加拿大1503.7韓元、新西蘭1878韓元。非產油國也能保持相對穩定的供需和價格背後，是韓國煉油行業長期積累的精煉競爭力和供應鏈運營能力。這與即使擁有原油也沒有精煉能力、發生汽油和航空燃油大亂的部分產油國明顯不同。在危機狀況下，韓國製造業發揮韓國產業“最後基礎”的作用，現在應該再次關注。李珉娥記者 omg@donga.com