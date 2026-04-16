韓國外長趙顯稱“26艘韓國船舶信息非僅向伊朗提供 亦向海灣國家與美國提供”

韓國外交部長官趙顯15日就李在明總統批評以色列侵犯人權的表態表示：“與以色列方面保持了密切溝通，以色列方面也已理解，未再出現後續立場”，“此事已妥善收尾。”趙顯長官當天在國會外交統壹委員會全體會議上表示：“（總統表態）意在強調普遍人權與國際人道法的重要性”，並做出上述發言。此前，李在明總統10日在X（原推特）上分享了壹段以色列國防軍抛落巴勒斯坦人遺體的視頻，以色列外交部對此提出異議，李在明總統隨後多次向以色列發出敦促停止侵犯人權的信息。趙顯長官就共同民主黨議員尹厚德“在與以色列政府的關系中，此事是否已告終結”的質詢回答說：“是的”，“朴仁浩（駐以色列）大使轉達了以色列外交部高層人士對韓方說明‘表示感謝’的意思。”這意味著政府在以色列提出異議後，就李在明總統社交媒體發文的宗旨與以方進行了追加溝通，並消除了誤解。朝野圍繞李在明總統的社交媒體活動持續展開爭論。國民力量黨議員裴賢鎮批評稱：“李在明總統在以色列（大屠殺）紀念日前夕犯下大錯。”相反，民主黨議員洪起元反駁稱：“是以色列誤讀了總統的信息。”統壹部長官鄭東泳亦聲援稱：“總統社交媒體的內容、形式與時機均屬正確。”另就霍爾木茲海峽受困的26艘韓國船舶問題，趙顯長官表示：“不僅向伊朗，還向海灣合作委員會國家及美國提供了相關信息並請求保障安全。”政府已派遣外交部長官特使鄭秉河赴伊朗，就韓國船舶與船員的安全及通航問題進行協商。李潤泰記者 oldsport@donga.com