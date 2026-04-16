中東戰爭餘波導致原材料大亂，危機管理能力面臨考驗



隨着中東戰爭持續47天，韓國整個產業現場因原材料供應不足而出現的問題層出不窮。雖然確保了能維持兩個月之久的原油，但從中東直接進口的石腦油、鋁、尿素等或供應不足或價格暴漲。隨着高匯率的影響，上個月進口物價創下了自國際貨幣基金組織事態之後、28年年最高值，預計略有時差終將對消費者物價產生影響。



據悉，截至目前，煉油企業和政府共確保了約1.18億桶原油。這是韓國經濟能夠堅持60天左右的量。但“石油化學的大米”石腦油在進口中佔77%的中東產供應中斷後，短缺現象非常嚴重。石油化學企業因石腦油不足。或降低開工率或停工停產。隨之又出現了食品、化妝品等包裝材料、一次性注射器及醫療產品、計量垃圾袋不足的現象。作爲煉油過程中副產品的瀝青價格也暴漲，全國各地的道路工程也被迫中斷。中東產鋁、氮肥用尿素供應也出現問題，隨着價格上漲，汽車、建築材料生產和迎來春播期的農業出現了負面影響。卡塔爾的液化天然氣生產設備受到伊朗的攻擊而停止的後遺症將持續很長時間。國內電力批發價格根據液化天然氣價格決定，隨着國際價格加倍上漲，電費上調的壓力越來越大。



原材料價格的暴漲和超過1500韓元的韓元兌美元的匯率開始原封不動地反映在進口物價上。3月進口物價比前一個月上漲16.1%，這是自1998年1月外匯危機之後的最高漲幅。僅從原油來看，這是自1985年制定相關統計以來的最高漲幅。對於能源、原材料海外依賴度較高的韓國經濟來說，此次戰爭將成爲第一次和第二次石油危機和俄烏戰爭合二爲一的大型不利因素的預測正在成爲現實。



進口物價上漲和消費品供應困難，給民衆的實際生活帶來嚴重問題。原材料供應不足導致生產中斷更可怕。在這一事態面前，韓國政府和企業的危機管理能力面臨考驗。即使中東事態進一步延長，也要重新整頓供應網，以免"製造業韓國"的發動機停止運轉。

