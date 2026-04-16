確保原油三月用量2.7億桶 石腦油亦確保210萬吨

在中東戰事引發霍爾木茲海峽封鎖余波導致能源供應鏈在“瓶頸點”受阻的負面影響向主要産業擴散之際，韓國政府宣布截至年底已確保原油2.73億桶、石腦油最多210萬吨。政府計劃從繞開霍爾木茲海峽的紅海等替代供應地引進原油可供使用三個月以上、石化産品核心原料可供使用壹個月以上的數量。擔任戰略經濟合作總統特使的總統秘書室室長姜勳植當天在青瓦台舉行吹風會時表示：“已確定截至今年年底從中東四國引進原油2.73億桶”，“此次確保的原油和石腦油將從與霍爾木茲海峽封鎖無關的替代供應地引進。”他隨後表示：“相信這將爲國內供需穩定做出直接、實質性的貢獻。”姜勳植室長根據李在明總統的指示于7日出國，訪問沙特阿拉伯、阿曼、哈薩克斯坦、卡塔爾四國後于前壹日回國。按國家劃分，原油方面確保沙特阿拉伯2.5億桶、哈薩克斯坦1800萬桶、阿曼500萬桶。姜勳植室長表示：“（在沙特阿拉伯）獲得了明確承諾，此前雖已分配給韓國企業但裝運與否尚不確定的5000萬桶原油，將在四五月間通過紅海附近的替代港口等途徑順利裝運”，“並承諾自6月起至年底優先向韓國企業分配並裝運總計2億桶原油。”韓國每年從沙特阿拉伯引進3億桶以上原油，但在霍爾木茲海峽封鎖導致原油引進受阻的背景下，韓國將繞開霍爾木茲海峽，經由替代港口優先獲得原油供應。石腦油方面，從沙特阿拉伯確保50萬吨，從阿曼確保160萬吨。經濟界認爲，政府緊急確保中東産原油、石腦油等原材料，有助于緩解市場不安情緒。尤其是下月中旬以後，企業各自應對可能面臨極限，政府確保中長期數量頗具意義。據判斷，此次能源引進消息發布後，石油化學業界將可避免最壞情況下的工廠停産局面。煉油業界相關人士評價稱：“承諾的供應量不止壹兩個月，而是更長時間，這壹點意義重大。”但也有聲音指出，由于具體引進日程、規模和價格尚未公布，實際能否推動産品價格穩定仍需觀察。朴訓祥 tigermask@donga.com