韓國參與霍爾木茲聯合行動……單靠自己無法突破“能源瓶頸”



在中東戰爭的當事國美國和伊朗停戰兩週的情況下，17日在英國和法國主導下舉行了旨在實現霍爾木茲海峽“航行自由”的視頻峯會。旨在恢復因戰爭而癱瘓的海峽的安全通航和戰爭結束後的水雷清除等自由航行的國際合作討論邁出了第一步。



包括共同主席英國首相斯塔默和法國總統馬克龍在內，德國、意大利等約40個國家的首腦參加了此次會議。韓國總統李在明也通過視頻出席。韓國、日本、英國、法國等國家此前接到美國總統特朗普向霍爾木茲海峽派遣軍艦的要求後沒有作出迴應，但在停戰導致軍事衝突停止後，國際共同努力的渠道才得以打開。



霍爾木茲海峽的封鎖對61%的原油通過這裏進口的韓國來說是關係到生存的問題。政府通過替代供應處緊急確保了原油可以使用3個月以上、石腦油等石油化學產品核心原料可以使用1個月以上的數量。儘管如此，如果危機長期化，這還遠遠不夠。出口製造業比重較高的韓國經濟將遭受致命打擊，並遭受物價上漲和經濟蕭條的直接打擊。因此，霍爾木茲海峽重新通航與國家利益息息相關。



中東事態引發的這種“能源瓶頸”危機無法獨自突破也是不爭的事實。美國和伊朗在展開旨在結束戰爭的談判的同時，以封鎖霍爾木茲海峽和逆向封鎖進行對抗。目前，包括26艘韓國船隻在內，共有2400多艘船隻被困在海峽內側。爲了通航，很難單獨說服美國和伊朗，韓軍也不可能獨自探測並清除設置在海峽的水雷。



據悉，主導此次會議的英國和法國正在考慮在停戰後組建多國部隊，以清除霍爾木茲海峽的水雷等。韓國也應該把官兵的安全放在首位，同時摸索出對海峽自由通航作出實質性貢獻的方案。但是，爲了不讓人覺得參與國際合作是在與美國保持距離，有必要進行細緻的外交接觸。應該通過與沒有參加此次會議的美國進行緊密協商，明確說明這是根據特朗普強調的“海峽受惠者責任”原則，爲履行海峽安全責任而作出的“分擔作用”的努力。



對於二戰後形成的海上貿易秩序的受惠者韓國來說，航行自由是不可放棄的核心價值。爲了克服能源供應網危機的國際合作和參與，不僅是守護我國出口通道、維護國家利益之舉，也應成爲作爲在航行自由和海洋安全方面作出貢獻的全球樞紐國家，履行責任的道路。

