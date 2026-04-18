以色列-黎巴嫩停戰10天……伊朗戰爭“大交易”進入倒計時

1948年以色列建國後一直處於敵對關係的以色列和黎巴嫩從當地時間17日零時（韓國時間17日上午6時）開始在美國的斡旋下全面進入爲期10天的停戰狀態。此次停戰具有結束今年2月28日爆發的美國、以色列和伊朗的戰爭的“前哨戰”的強烈性質，隨着停戰的實現，美國與伊朗的第二輪停戰談判最快可能在本週末於巴基斯坦舉行，人們對於其達成協議的期待正在上升。伊朗在7日與美國達成“停戰兩週”的協議時，作爲停戰的前提條件，要求以色列停止對黎巴嫩的攻擊。但以色列聲稱要消滅黎巴嫩的親伊朗武裝組織真主黨，持續進行攻擊，給之前的談判帶來了負面影響。美國總統特朗普當地時間16日也表示，伊朗戰爭“即將結束（ending pretty soon）”。對於記者提出的爲完成第二次旨在結束戰事的談判是否親自前往巴基斯坦的提問，特朗普答稱：“如果談判達成協議，也有可能前往。”他特別指出，伊朗今後20年內不會擁有核武器，並同意將擁有的濃縮鈾運出伊朗，並自信地表示，伊朗將“把核廢料（nuclear dust）”交給美方。不過，伊朗對特朗普的這一主張沒有給出確切的答覆。在遏制伊朗核能力、戰爭爆發後被伊朗封鎖的原油運輸路線霍爾木茲海峽等問題上，雙方分歧較大，最終能否達成協議也是未知數。特朗普還威脅說，如果與伊朗無法達成協議，“可能會重啓戰鬥”。《華盛頓郵報》評論說，美國過去也曾主張“伊朗放棄或讓步核能力”，但事實證明並非如此。黎巴嫩停戰能否持續下去還是個未知數。以色列和伊朗都發表了歡迎停火的聲明，但黎巴嫩方面17日主張：“停火生效後，以色列多次違反了停火條件。”真主黨也表示：“如果在停戰期間以色列軍隊留在黎巴嫩，將行使抵抗權。”特朗普16日在“真實社交”平臺上向真主黨施壓說：“在這個重要時期真主黨應該採取穩健、正確的行動。”他期待地說：“以色列和黎巴嫩首腦可能會在一兩週內在（美國華盛頓）白宮會面。”林雨宣 imsun@donga.com