物價上漲勢頭遲遲得不到遏制，價格敏感度升高的消費者正大量湧向“高性價比”渠道。隨著理性消費傾向愈發濃厚，國內外低價型流通企業相繼刷新曆史最高業績，盡享商機。據業界16日消息，經營生活用品店大創（Daiso）的亞成大創去年銷售額達4.5364萬億韓元，創曆史最高紀錄。較前壹年（3.9689萬億韓元）增長14.3%。同期營業利潤爲4424億韓元，較前壹年(（3711億韓元）增長19.2%，營業利潤率約爲9.8%。主打大容量商品的倉儲型折扣店同樣受益于“高物價商機”。易買得Traders去年銷售額爲3.852萬億韓元，同比增長8.5%。營業利潤爲1293億韓元，增長39.9%，去年顧客數也同比增加3%。這壹趨勢亦延伸至線上市場。據SSG.COM消息，今年第壹季度（1至3月）將倉儲型折扣店商品按指定時間配送的“SSG Traders配送”服務銷售額同比激增38%。高性價比渠道增長背後，是經濟放緩背景下更看重價格與實效而非品牌的消費者數量增加。所謂精打細算比較容量單價的“Cherry-sumer”群體日益壯大。全球主要國家高性價比品牌強勢增長同樣明顯。中國代表性中低價生活雜貨連鎖品牌“名創優品”運營方名創優品集團控股去年銷售額達214.438億元人民幣（約4.62萬億韓元），較前壹年（169.9402億元人民幣）猛增26.2%，創曆史最高業績。日本代表性低價渠道“驚安殿堂（Don Quijote）”運營方泛太平洋國際控股（PPIH）同樣在高物價基調下持續增長。泛太平洋國際控股2025財年（2024年7月至2025年6月）銷售額爲2.2467萬億日元（約20.81萬億韓元），同比增長7.2%；營業利潤爲1662億日元（約1.54萬億韓元），增長15.8%。全球倉儲型折扣店“開市客”年度業績亦創曆史新高。以2025財年爲准，開市客淨銷售額達2699億美元（約396萬億韓元），同比增長8.1%。淨利潤爲80.99億美元（約12萬億韓元），較前壹年（73.67億美元）增長9.9%。這壹趨勢在消費者認知中同樣得到印證。市場調查機構“尼爾森IQ”發布的2025年年度消費者展望報告顯示，參與問卷調查的全球消費者中過半（67%）回答“因價格低廉而有意更換品牌或嘗試新品牌”。今年的消費者展望報告還指出，購買更大容量産品的比例增加了4%。仁川大學消費者學系教授李英愛（音）表示：“全球範圍內消費者需求正湧向低價或可大量購買的渠道。經濟不景氣時期，價格事實上成爲左右最終選擇的決定性變量，由此帶動中低價門店業績改善。”金多研記者 damong@donga.com