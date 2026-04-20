“首次失敗後夢境反複浮現Neukgu身影…成功救助深感欣慰”

“14日搜救時在山野與‘Neukgu’相遇，射出壹發麻醉槍卻未能命中，此後那場景反複出現在夢裏。當時就想，絕不能再有第二次失敗。”19日，國立生態院動物福祉部次長（獸醫）陳世林回顧捕獲雄性灰狼“Neukgu”的情景時如是說。8日從大田“O-World”動物園逃脫的Neukgu，于17日被陳世林射出的麻醉槍擊中後遭捕獲。他表示：“最初在150米外失手，這次小心翼翼接近至20米處才扣動扳機。”陳世林自Neukgu逃脫首日便加入搜救隊。國立生態院是從事野生動物研究與保護、診療及防疫的機構，陳世林系哺乳類診療與防疫專家。9日後他留駐大田持續參與搜救。陳世林說：“狼屬夜行性動物，因此白天Neukgu活動較少時，我還在‘O-World’內按不同距離練習麻醉槍射擊。雖辛苦，但能安全救回Neukgu感到十分欣慰。”當前Neukgu正食用牛肉等特殊餐食恢複中。獸醫等相關人士表示：“麻醉蘇醒順利，健康狀況無大礙。”此前，Neukgu于8日挖穿飼養設施鐵絲網底部逃脫，17日零時44分許在距動物園約1公裏處的大田中區大田南部循環道路安永出入口附近被捕獲。捕獲行動投入大田市、消防、警察、軍隊、野生生物管理協會等相關部門人力3163人、裝備280余台。大田=李政訓記者、大田=金泰英記者 jh89@donga.com、live@donga.com