一搞選舉就會增加的懸索橋共有259座，圓頂球場公約也有7個



在距離6月3日地方選舉還有44天之際，地方自治團體長候選人們紛紛向地方自治團體提出可以消除巨大經濟負擔的炫耀性公約。光是承諾建設耗資數千億韓元的“圓頂球場”的地方自治團體就有7個。因爲可以在短時間內建造，而且很顯眼，每次選舉時都會有大量公約的懸索橋（吊橋）在5年內增加了100多座。不少人擔心，在地方自治團體文化、體育、旅遊設施大部分出現赤字的情況下，浪費居民稅金的“雞肋工程”還會增加。



忠北道知事金榮煥、忠南道知事金泰欽、清州市市長李範錫、光明市市長朴升原、九里市市長白慶鉉等現任地方自治團體長爲了再次當選，提出了建立圓頂球場的公約。在全北、首爾也出現了承諾圓頂球場的預備候選人。但是，天文數字規模的建設費用將如何支付，運營費用將如何承擔，目前還沒有明確的計劃。



這些公約很有可能重蹈過去“吊橋公約”的覆轍。地方自治團體以吸引遊客等爲由投入數十至數百億韓元建立的全國吊橋數量從2010年的110座增加到了去年的259座。這相當於全國226個基礎地方自治團體每家都有1.1個。考慮到首爾等大城市幾乎沒有吊橋，這也意味着非城市地區更多。隨着類似橋樑的增加，大多數的地標效果下降，每年僅管理費就要花費數十億韓元。但據說，在全南潭陽、京畿楊平、首爾中浪區仍在推進類似的計劃。與地方自治團體長候選人“只要建設就會獲得巨大利益”的玫瑰色展望不同，全國公共設施中實際盈利的地方只有首爾世界盃體育場等10處中的一個。據行政安全部透露，全國532個公共設施中有87%是赤字。廣域地方自治團體運營的大型文化藝術設施中，赤字達400億韓元的地方有兩處。全國廣域、基礎地方自治團體的一定規模以上的公共設施造成的稅金損失規模接近1萬億韓元。



如果不仔細考慮收益性和妥當性，承諾建設大型公共設施的候選人當選，爲了包裝成連任的“政績”，強行推進公約的可能性很大。這樣的設施將永遠成爲浪費地方自治團體居民稅金的負擔。選民們應該明智地篩選出聽起來很誘人、乍一看似乎不錯，但期待效果不確定、只會留下長期負擔的不負責任的公約。

