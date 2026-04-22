“抹了韓國化妝品之後，好厲害！”…… 韓國快門店深入日本“體驗消費”

“在社交媒體上看到快閃店（臨時賣場）信息後就跑來了。這是可以親自試穿平時非常關注的韓國品牌服裝的機會。”16日，石山綾（28歲）來到使用日本東京澀谷一棟三層建築的MUSINSA快閃店，在參觀陳列的產品時這樣說道。雖然是工作日上午，但從MZ一代（千禧年+Z一代）到60多歲的人蜂擁而至，排起了長隊。西村七子（60歲）也表示：“以韓國電視劇和韓流爲契機，對整個韓國文化的關注度越來越高。”MUSINSA人士表示：“週末每天訪問人數超過5000人。即便是事先預約才能入場，也連落腳的地方都沒有。”自10日開張以來，截至19日，快閃點累計訪客約達4.5萬人次，非常受歡迎。韓國美妝和時尚品牌們以“快閃DNA”爲主打，正在加快進軍日本市場的速度。超越單純的產品銷售，以傳播“試穿、塗抹、享受”的消費經驗本身的戰略爲先導，迅速擴散了韓國品牌的影響力。在日本各地都能確認對韓國品牌的關注。15日，記者來到東京原宿的日本最大美容專門平臺“@cosme東京”，LG生活健康的“Hynth”快閃店被設置得很大。消費者們輪流塗口紅和氣墊產品，確認顏色，滿意的產品立即購買。@cosme職員說：“想要體驗韓國美妝品牌的顧客明顯增加。”在@cosme門店中，Goodai Global旗下的TIRTIR、朝鮮美女，以及愛茉莉太平洋旗下的Aestura，被列爲各美妝品類排名第一至第三位的產品。此前，國內多渠道網絡（MCN）企業Leferi在名牌密集的表參道與亞馬遜一起舉辦了韓國美妝精品店，介紹了新世界國際的Vidivici等11個品牌的產品。特別是結合了1000名以上的韓日創作者參與制作產品評論內容，並通過社交媒體擴散的方式。據分析，韓國品牌在日本爭先恐後地進軍快閃市場，是反映當地消費者特點和流通結構的戰略。日本依然是線下消費市場。據日本經濟產業省透露，2024年企業和消費者之間的交易B2C電子商務滲透率僅爲9.8%。日本消費者直接看、摸、體驗產品後購買的傾向很強。消費方式的變化也產生了影響。從擁有物品的“物品消費”向重視體驗或經驗的“體驗消費”轉變。在這種趨勢下，快閃店成爲了短時間內傳達品牌的最有效手段。有分析認爲，時尚和美容的親身體驗非常重要，因此運營線下快閃店的效果很大。韓國貿易投資振興公社（KOTRA）日本地區本部長朴容珉（音）表示：“以韓國產品爲基礎，通過彈窗等體驗型營銷連接購買的結構正在成爲進入日本市場的成功公式。”東京=南惠貞記者 namduck2@donga.com