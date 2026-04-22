

在韓國消費者中被譽爲三大奢侈品的“愛路香”（愛馬仕、路易威登、香奈兒）去年齊創曆史最高業績。愛馬仕韓國去年銷售額達1.1251萬億韓元，同比增長16.7%，史上首次跻身“銷售額萬億俱樂部”。營業利潤爲3055億韓元，增長14.5%。



香奈兒韓國首次突破2萬億韓元大關。銷售額爲2.0126萬億韓元，營業利潤爲3358億韓元，分別同比增長9.1%和24.6%。路易威登韓國也創下1.8543萬億韓元的曆史最高銷售額，同比增長6.1%。營業利潤爲5256億韓元，增長35.1%。表現強勁的並非只有“愛路香”。受珠寶首飾偏好趨勢影響，寶格麗韓國銷售額增長37%，蒂芙尼韓國增長19%。以高價手表著稱的勞力士韓國銷售額也增長25%。



最大原因在于被稱爲“N次漲價”的頻繁調價行爲。以香奈兒爲例，僅去年壹年就五次上調珠寶、雜貨等商品價格。奢侈品品牌銷售人員稱“今天是價格最低的壹天”，消費者便心甘情願地打開錢包。



對于海外奢侈品牌在蕭條中逆勢增長的景象，業界目光中充滿了惋惜。因爲在奢侈品市場上，韓國品牌存在感缺失。“愛路香”等品牌將在韓國賺取的大部分利潤以海外分紅形式轉出，僅拿出微乎其微的金額用于社會貢獻，每當受到批評時，這種惋惜情緒便愈發強烈。



韓國能否擁有自己的“愛路香”？奢侈品業界壹位相關人士反問道：“美國品牌雖有名，但算不算奢侈品？”其意是，單純昂貴的産品並非奢侈品。這需要世界級的設計師、能夠生産高級服裝或配飾的制造業基礎。還需要超越逐利的企業經營哲學，如路易威登強調的“匠心精神（Savoir Faire）”，或香奈兒將自身定義爲某種“文化遺産”。此外，國家或城市需擁有足以吸引全球各地人士至少到訪壹次的品牌價值。



從中國的情況看，韓國也不應放棄。貝恩咨詢公司發布的《2025年中國奢侈品市場》報告指出，在海外品牌銷售額萎縮的同時，“Songmont”等中國本土品牌正在填補市場空缺。報告稱“當前中國正基于自身認同重新定義奢侈品”，時尚界則認爲中國本土奢侈品産業已進入萌芽期。鄰國日本也在進壹步發展其曆經十余年培育的“三宅壹生”“高田賢三”等代表日本的全球品牌。



韓國同樣具備培育全球奢侈品牌的潛力。恰逢防彈少年團、“K-Pop：獵魔女團”等內容賦予韓國的品牌影響力比以往任何時候都高。需要制定戰略，構建培育設計師和工匠的産業基礎，並進壹步強化知識産權保護機制。如今是壹個僅憑奢侈品牌的存在就能證明壹國卓越性的時代。現在是時候認真思考培育能夠代表韓國的奢侈品牌的戰略了。

