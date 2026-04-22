韓美“泄露情報攻防戰”加劇關係緊張

隨着韓國統一部長鄭東泳提及朝鮮核設施所在地，導致美韓圍繞泄露涉朝情報的爭議不斷擴散，韓美之間的異常氣流正在加劇。以鄭東泳提及朝鮮平安北道龜城鈾濃縮設施爲由，美國限制共享部分涉朝情報，在這種情況下，駐韓美軍司令布倫森與韓國國防部長安圭伯討論了情報泄露問題，國民力量黨連日來要求撤換鄭東泳，展開了攻勢。韓國政府消息靈通人士20日表示：“布倫森司令上個月向安部長提出了鄭部長的‘龜城發言’問題，美國政府將通報限制共享涉朝情報的方針。”對此，國會國防委員長、國民力量成一鍾議員主張，“據說，對於鄭部長提及龜城一事，布倫森司令緊急拜訪安部長，提出了強烈抗議。美國駐韓大使館的情報負責人也向國家情報院提出了強烈抗議”。意思是說，不僅是國防部，韓美情報部門之間也討論了鄭東泳泄露情報問題。不過，國防部反駁稱：“駐韓美軍司令向國防部長提出抗議，這在韓美軍事外交上是不合適的，也完全不是事實。”此前，李在明總統20日在X上表示：“以鄭部長‘泄露美國告知的機密’爲前提的所有主張和行動都是錯誤的。”據悉，國情院通過部門保安調查得出結論，鄭東泳的發言並沒有泄露美國提供的情報。有人提出，如果美國不顧韓國政府的立場，繼續採取限制情報共享的措施，韓國政府有可能採取限制共享通過韓方情報資產確保的涉朝情報等相應措施。專家們指出，此次事件是李在明政府上臺後，韓美之間就各種外交安保懸案積累分歧的結果。也就是說，在推進未經聯合國軍司令部批准就可以出入非軍事區的所謂《非軍事區法》、駐韓美軍未通報西部海域空中演習等爭議不斷的情況下，以鄭東泳的“龜城發言”爲契機，美國爆發了不滿情緒。梨花女子大學朝鮮學系教授朴元坤錶示：“美國限制情報資產本身就是累積不滿的表示。有必要通過與美國的持續對話來解決情況。”權五赫記者、孫孝周記者 hyuk@donga.com、hjson@donga.com